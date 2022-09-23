Ankara'da devrilen kamyonun altında kalan acil tıp teknikeri öldü

Ankara'nın Haymana ilçesinde devrilen kamyonun altında kalan acil tıp teknikeri yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre Ş.U'nun kullandığı 06 PGY 10 plakalı kum yüklü kamyon, Bünyamin Adacı Caddesi Dörtyol Kavşağı yakınlarında freni patlayınca geri gelmeye başladı. Bu esnada şoför araçtan atladı.
Kontrolden çıkan kamyon, kaldırıma çarptıktan sonra Haymana Devlet Hastanesinde görevli acil tıp teknikeri Betül Eratik'in (23) üzerine devrildi.
Kamyon lastiğinin üzerine geldiği Eratik, olay yerinde hayatını kaybetti. Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen ambulanstaki Eratik'in çalışma arkadaşları fenalık geçirdi.
Eratik'in cenazesi Haymana Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kamyon şoförü ifadesi alınmak üzere polis ekiplerince Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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