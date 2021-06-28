YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Ankara'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Ankara'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

28.06.2021 19:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Hamza Demir yönetimindeki 06 LKK 96 plakalı otomobil, Çubuk-Karagöl grup yolu Ovacık Mahallesi mevkisinde Erdal Özbek'in kullandığı 06 FFR 56 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücü Hamza Demir ile yanındaki Meryem Şura ve Ümit Demir, diğer araçta bulunan Sami ve Ceren Özbek yaralandı.

Yaralılar, kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ankara'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Ankara'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Ankara'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Ankara'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Ankara'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Ankara'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Ankara

Ankara Namaz Vakitleri 28 Haziran Pazartesi

İmsak
03:20
Sabah
05:15
Öğle
12:57
İkindi
16:54
Akşam
20:28
Yatsı
22:15

Ankara Nöbetçi Eczaneler28 Haziran Pazartesi

Altınışık Eczanesi
Cankaya
Altınkan Eczanesi
Cankaya
Çankaya Eczanesi
Cankaya
Dilekcan Eczanesi
Cankaya
Kıvılcım Eczanesi
Cankaya
Koç Eczanesi
Cankaya
Lal Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kayseri'de bir öğrenci, kardeşinin sayesinde yetiştiği YKS'den mutlu ayrıldı

Kayseri'de bir öğrenci, kardeşinin sayesinde yetiştiği YKS'den mutlu ayrıldı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Göztepe'nin eski milli oyuncularından Ertan Öznur vefat etti

Göztepe'nin eski milli oyuncularından Ertan Öznur vefat etti

Bingöl'deki depremin ardından sahada hasar tespit çalışmaları sürüyor

Bingöl'deki depremin ardından sahada hasar tespit çalışmaları sürüyor

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Kiğı ilçesindeki depreme ilişkin şu ana kadar herhangi bir olumsuz durumun gelmediğini, AFAD ekiplerinin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Kiğı ilçesindeki depreme ilişkin şu ana kadar herhangi bir olumsuz durumun gelmediğini, AFAD ekiplerinin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.