Ankara'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Hamza Demir yönetimindeki 06 LKK 96 plakalı otomobil, Çubuk-Karagöl grup yolu Ovacık Mahallesi mevkisinde Erdal Özbek'in kullandığı 06 FFR 56 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücü Hamza Demir ile yanındaki Meryem Şura ve Ümit Demir, diğer araçta bulunan Sami ve Ceren Özbek yaralandı.

Yaralılar, kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.