YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Ankara'da Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde de kurbanlık alışveriş sürdü

Ankara'da Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde de kurbanlık alışveriş sürdü

11.07.2022 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde de kurbanlık alışveriş sürdü

Ankara'daki kurban satış alanlarında, Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde de alışveriş devam etti.

Yenimahalle ilçesindeki pazar yerine getirilen büyükbaş kurbanlıklar tükendi. Az sayıda kalan küçükbaş için de Türkiye'nin dört bir yanından gelen satıcılar ile uygun fiyat arayan müşteriler arasında pazarlıklar yaşandı.

Kars'tan gelen satıcı Barış Kızıl, vatandaşların bu yıl maliyeti daha az olduğu için küçükbaş kurbanlıklara yöneldiğini söyledi.

Elindeki 300 küçükbaş kurbanlığı sattığını ifade eden Kızıl, vatandaşların kurbanlıklara yönelik talebinin geçen senelere oranla daha az olduğunu dile getirdi.

Kurbanlıkların büyük oranda satılmasıyla belediye ekipleri pazar yerinde temizlik çalışmalarına başladı.

Ankara'da Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde de kurbanlık alışveriş sürdü

Ankara'da Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde de kurbanlık alışveriş sürdü

Ankara'da Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde de kurbanlık alışveriş sürdü

Ankara'da Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde de kurbanlık alışveriş sürdü

Ankara'da Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde de kurbanlık alışveriş sürdü

Ankara'da Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde de kurbanlık alışveriş sürdü

Ankara'da Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde de kurbanlık alışveriş sürdü

Ankara'da Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde de kurbanlık alışveriş sürdü

Ankara'da Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde de kurbanlık alışveriş sürdü

Ankara'da Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde de kurbanlık alışveriş sürdü

Ankara'da Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde de kurbanlık alışveriş sürdü

Ankara'da Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde de kurbanlık alışveriş sürdü

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı Ankara

Ankara Namaz Vakitleri 11 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:31
Sabah
05:22
Öğle
12:59
İkindi
16:56
Akşam
20:26
Yatsı
22:09
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Genç sevgilisiyle tatilde! Kusursuz fiziğini sergiledi

Genç sevgilisiyle tatilde! Kusursuz fiziğini sergiledi

42 kadını acımasızca katletti, savunması herkesi şaşırttı

42 kadını acımasızca katletti, savunması herkesi şaşırttı

Ev temizlemeye zaman bulamayanların imdadına yetişen en iyi robot süpürgeler

Ev temizlemeye zaman bulamayanların imdadına yetişen en iyi robot süpürgeler

Sadece bir günde karar verdi! Vücut kıllarıyla servet kazanıyor

Sadece bir günde karar verdi! Vücut kıllarıyla servet kazanıyor

15 saat boyunca alıkoydu! Detaylar tüyler ürpertti

15 saat boyunca alıkoydu! Detaylar tüyler ürpertti

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.