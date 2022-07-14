Ankara'nın Keçiören ilçesinde otomobil ile ambulansın çarpışması sonucu, 3 sağlık çalışanı hafif yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yozgat Bulvarı'nda seyreden 06 DY 2517 plakalı ambulans, kavşaktan Nevşehir Caddesi istikametine dönen İzzet A. idaresindeki Avusturya plakalı otomobille çarpıştı.
Kazanın etkisiyle devrilen ambulanstan 3 sağlık çalışanı kendi imkanlarıyla çıkarken, taşıdıkları hasta D.Ş. de tahliye edildi.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Hafif yaralanan sağlık çalışanları tedbiren hastaneye götürülürken, D.Ş ise başka bir ambulansla sevk edildi.
Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik, araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından normale döndü.
Ankara'da otomobil ile ambulansın çarpışması sonucu 3 kişi hafif yaralandı
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