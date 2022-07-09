Ankara'da pazar yerleri ile kesimhanelerde kurban yoğunluğu

Başkentte vatandaşlar, kurbanlıklarını kapalı pazar yerlerinde ya da kesimhanelerde keserek ibadetlerini yerine getirdi.

Ankara'da bayram namazının kılınmasının ardından vatandaşların, kurban ibadetini yerine getirme telaşı başladı.

Kurbanlık hayvanlarını belediyelerin kapalı pazar yerlerine ya da kesim alanlarına getiren Ankaralılar, tekbirler eşliğinde kesim işlemini yerine getirdi. Vatandaşlardan bazıları hayvanlarını kendi kesmeyi tercih ederken bazıları kasaplara kestirdi.

Kesim alanlarında olası yaralanmalara ilk müdahaleyi yapmak için sağlık ekibi ve ambulans bekletildi.

Bazı kent sakinlerinin kurbanlık hayvanlarını kesim alanına getirirken zorlandığı anlar kameralara yansıdı.

Kesim işlemini tamamlayan kimi vatandaşların, semaverde demlediği çayla kahvaltı yapıp dinlendiği görüldü.