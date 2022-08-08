Ankara'da "Restoran ve Kafeler Dijitalleşiyor Projesi"nin saha uygulaması yapıldı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) ve Google.org iş birliğiyle hayata geçirilen Restoran ve Kafeler Dijitalleşiyor Projesi'nin 19'uncu saha uygulaması Ankara'da gerçekleştirildi.

Proje kapsamında başkentteki etkinlik Ulus Melike Hatun Camisi'nin önünde yapıldı.

Törende konuşan Ankara Ticaret İl Müdürü Yavuz Karaer, hayatın her safhasında dijital dönüşümün yer almaya başladığını belirterek restoran ve kafelerin dijitalleşmesine yönelik projenin esnaf ve sanatkarların teknoloji kullanım kapasitesini artırma konusunda ciddi bir çalışma olduğunu söyledi.

Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ANKESOB) Başkanvekili Hüseyin Ar, Kovid-19 salgını dolayısıyla kapanma tedbirlerinin uygulandığı dönemde "evlere servis"in hız kazandığını, esnafın dijital platformlarda yer alması gerekliliğinin ortaya çıktığını anlattı.

Esnaf ve sanatkarın dijital dönüşümden geri kalmamasına Birlik olarak özel önem verdiklerini vurgulayan Ar, "Ankaralı esnaf ve sanatkarlar olarak rekabet avantajı yakalamamızın temel şartı dijital ve yeşil dönüşüme uyumdur." dedi.

Ar, dijital ve yeşil dönüşümün bir tercih değil zorunluluk olduğuna dikkati çekerek yaptıkları tüm çalışmalarda bu farkındalıkla hareket ettiklerini dile getirdi.

- "20 ilde çalışmalar sürüyor"

TESK Proje Koordinatörü Fuat Elvan, Kovid-19 salgınından en fazla etkilenen iş kollarından birinin hazır yiyecek içecek sektörü olduğunu anımsattı.

Google.org ile başlattıkları proje kapsamında 20 bin esnafı dijitale taşımayı, bu alanda kalıcı ve başarılı olmalarını sağlamayı hedeflediklerini söyleyen Elvan, proje ekibinin 20 ilde çalışmalarına devam ettiğini bildirdi.

Elvan, dijitale taşınmanın önemine işaret ederek "Dünya bu yöne evriliyor. Biz de TESK olarak bu değişimlerden esnaf ve sanatkarlarımızın yararlanması için çalışıyoruz." diye konuştu.

Ankara Lokantacılar, Kebapçılar ve Köfteciler Odası Başkanı Mehmet Aztekin de Kovid-19 sebebiyle bazı dönemlerde birçok esnafın içeri müşteri almayarak yalnızca paket servis yaptığını anımsattı.

Esnafın ayakta durması için günün şartlarına uyması gerektiğini vurgulayan Aztekin, "Yerinde saymak olmuyor. Biz de çağın şartlarına ayak uydurarak esnaflar için ne gerekiyorsa yapacağız." ifadesini kullandı.

- Proje kapsamında yapılan çalışmalar

"Restoran ve Kafeler Dijitalleşiyor Projesi" ile Türkiye'deki restoran ve kafelerin dijital dünyada daha görünür ve rekabetçi hale gelmelerini sağlamak ve gelirlerini artırmak amacıyla çevrim içi ve çevrim dışı eğitim programı tasarlandı. Dijital beceri eğitimlerine yönelik oluşturulan "www.esnafakademi.org" eğitim portalı oluşturuldu.

Portal içinde, "Dijital Pazarlama, Arama Motoru Pazarlama, Sosyal Medya Pazarlama ve Yeni Normalde Pazarlama" modülleriyle işletmeler hemen hayata geçirebilecekleri pratik önerileri öğreniyor.

İşletmelerin haritalara kayıt süreçleri, doğru yemek fotoğrafları için ipuçları, dijitalde promosyon ve kampanya, müşteri yorumlarını yanıtlama gibi başlıklarda eğitimler bulunuyor.

Proje kapsamında 20 ilde 1,5'ar gün kalacak "eğitim tırı" da hazırlandı. Eğitim tırının Antalya, Trabzon, Mersin, Kayseri, Adana, Konya, Hatay, Aydın, Gaziantep, İzmir, Şanlıurfa, Manisa, Diyarbakır, Bursa, Malatya, Eskişehir, Erzurum ve Rize'nin ardından 19'uncu durağı Ankara oldu. Tır son olarak 11-12 Ağustos'ta İstanbul'a gidecek.