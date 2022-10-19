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Ankara'da "Uluslararası Bilge Aliya" sempozyumu düzenlendi

19.10.2022 12:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da "Uluslararası Bilge Aliya" sempozyumu düzenlendi

Anadolu Eğitim Kültür ve Bilim Vakfı koordinatörlüğünde, Ankara'da "Uluslararası Bilge Aliya" sempozyumu düzenlendi.

Bosna-Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in ölümünün 19. yılı nedeniyle düzenlenen "19 Ekim Aliya İzzetbegoviç'i Tanıma ve Tanıtma" etkinlikleri kapsamında, Gazi Üniversitesi Rektörlük binası Mimar Kemalettin Salonu'nda sempozyum yapıldı.

"Uluslararası Bilge Aliya" sempozyumunun açılışında konuşan Anadolu Eğitim Kültür ve Bilim Vakfı Başkanı Hayrullah Başer, Aliya İzzetbegoviç'i anlamak ve anlatmak için toplantılar, gençlik kampları gibi çok sayıda etkinlik düzenlendiklerini söyledi.

Başer, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile planlanan ve senaryosu tamamlanan "Aliya" belgeselini, Osman Sınav yönetmenliğinde tamamlamak için de çalışma yaptıklarını bildirdi.

Gazi Üniversitesi Rektörü Musa Yıldız da programın, Aliya İzzetbegoviç'i yad etmek, bıraktığı mirası anlamak ve gelecek nesillere anlatmak için düzenlendiğini söyledi.

İzzetbegoviç'i, sadece devlet ve dava adamı kimliğiyle değil, kendine has üslubuyla, dünyaya bıraktığı saygı ve hoşgörü anlayışıyla yaşatmak gerektiğini ifade eden Yıldız, "Onun, din ve siyaset bağlamındaki farklı değerlere bakış açısını, kendi inanç ve kültür değerleri üzerine inşa etmek istediği medeniyet tasavvurunu konuşmak, paylaşmak, her şeyden önemlisi yaşatmak için bu bilgi şölenleri tertip edilmektedir." dedi.

Rektör Yıldız, İzzetbegoviç'in, "Bir kelimeyi hiç aklınızdan çıkarmayın: Devlet. Devletin ne kadar önemli olduğunu hepimiz idrak etmeliyiz.", "Devletsiz bir millet boşluğa düşer, rüzgarda savrulup gider.", "Yeryüzünün öğretmeni olabilmek için gökyüzünün öğrencisi olmak lazım." gibi sözlerini hatırlatarak, bu sözlerin yıllar geçse bile anlamını ve önemini koruduğunu kaydetti.

Sempozyumun açılışında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gönderdiği mesaj da okundu. Buna göre, bilge lider Aliya İzzetbegoviç'in hatırasını canlı tutmak adına gerçekleştirilen etkinliklerin, Aliya'nın siyasi, sosyal ve ilmi mirasına sahip çıkma ve bu mirasın yeni nesillere aktarılması bakımından kıymetli bulduğunu ifade eden Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Devlet adamından öğrencisine, akademisyeninden askerine kadar toplumun tüm kesimlerinin merhum İzzetbegoviç'in hayatından, siyasetinden, duruşundan öğreneceği çok şey olduğuna inanıyorum.
Kendisinin bizlere vasiyet ettiği üzere Evlad-ı Fatihan emanetine sahip çıkmaya bundan sonra da devam edeceğiz. Bu vesileyle, yüreğinde sadece Bosna-Hersek sevgisini değil, tüm Müslüman yurtlarının sevgisini taşıyan, 'Ey teslimiyet, senin adın İslam'dır.' diyerek adanmışlığı bizlere yaşadığımız yüzyılda hatırlatan bilge lider Aliya İzzetbegoviç'i bir kez daha rahmetle yad ediyorum."

Sempozyuma, Anadolu Eğitim Kültür ve Bilim Vakfı Yönetim Kurulu üyeleri, akademisyenler ve öğrenciler de katıldı.

Ankara'da "Uluslararası Bilge Aliya" sempozyumu düzenlendi

Ankara'da "Uluslararası Bilge Aliya" sempozyumu düzenlendi

Ankara'da "Uluslararası Bilge Aliya" sempozyumu düzenlendi

Ankara'da "Uluslararası Bilge Aliya" sempozyumu düzenlendi

Ankara'da "Uluslararası Bilge Aliya" sempozyumu düzenlendi

Ankara'da "Uluslararası Bilge Aliya" sempozyumu düzenlendi

Ankara'da "Uluslararası Bilge Aliya" sempozyumu düzenlendi

Ankara'da "Uluslararası Bilge Aliya" sempozyumu düzenlendi

Ankara'da "Uluslararası Bilge Aliya" sempozyumu düzenlendi

Ankara'da "Uluslararası Bilge Aliya" sempozyumu düzenlendi

Ankara'da "Uluslararası Bilge Aliya" sempozyumu düzenlendi

Ankara'da "Uluslararası Bilge Aliya" sempozyumu düzenlendi

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