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Ankara'daki kooperatiflerde faaliyet gösteren kadınlar ürünlerini sergiledi

25.06.2022 19:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'daki kooperatiflerde faaliyet gösteren kadınlar ürünlerini sergiledi

Ankara'ya bağlı ilçelerdeki kooperatiflerde faaliyet gösteren kadınlar, düzenlenen etkinlikte ürünlerini tanıttı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gölbaşı Kaymakamlığı ve Ankara Kalkınma Ajansı iş birliğinde Gölbaşı'nda "Kadın ve Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri Kapasite Geliştirme, Tecrübe Paylaşım ve Tanıtım Etkinliği" düzenlendi.

Gölbaşı Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda stant açan kadınlar, kooperatif bünyesinde ürettikleri el emeği patik, işleme, takı, çanta, havlu gibi ürünleri sergiledi.

Etkinlikte, bazı stantlarda da yöresel gıda ürünleri satışa sunuldu.

Stantları gezen Kaymakam Tülay Baydar Bilgihan ile Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, kadınlardan faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Belediye Başkanı Şimşek, kadınların hünerli elleriyle yaptığı çalışmaların kendilerini mutlu ettiğini ve her daim destekçileri olduklarını belirtti.

Etkinlikte 40 kadın kooperatifi yer aldı.

Ankara'daki kooperatiflerde faaliyet gösteren kadınlar ürünlerini sergiledi

Ankara'daki kooperatiflerde faaliyet gösteren kadınlar ürünlerini sergiledi

Ankara'daki kooperatiflerde faaliyet gösteren kadınlar ürünlerini sergiledi

Ankara'daki kooperatiflerde faaliyet gösteren kadınlar ürünlerini sergiledi

Ankara'daki kooperatiflerde faaliyet gösteren kadınlar ürünlerini sergiledi

Ankara'daki kooperatiflerde faaliyet gösteren kadınlar ürünlerini sergiledi

Ankara'daki kooperatiflerde faaliyet gösteren kadınlar ürünlerini sergiledi

Ankara'daki kooperatiflerde faaliyet gösteren kadınlar ürünlerini sergiledi

Ankara'daki kooperatiflerde faaliyet gösteren kadınlar ürünlerini sergiledi

Ankara'daki kooperatiflerde faaliyet gösteren kadınlar ürünlerini sergiledi

Ankara'daki kooperatiflerde faaliyet gösteren kadınlar ürünlerini sergiledi

Ankara'daki kooperatiflerde faaliyet gösteren kadınlar ürünlerini sergiledi

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