YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Ankara'daki sağanak nedeniyle hayatını kaybeden Doğanay son yolculuğuna uğurlandı

Ankara'daki sağanak nedeniyle hayatını kaybeden Doğanay son yolculuğuna uğurlandı

01.07.2022 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'daki sağanak nedeniyle hayatını kaybeden Doğanay son yolculuğuna uğurlandı

Ankara'da dün yaşanan sağanakta Keçiören'deki evini su basması sonucu hayatını kaybeden Buse Nur Doğanay'ın (21) cenazesi toprağa verildi.

Doğanay için Karşıya Mezarlığı'ndaki Ahmet Efendi Camisi'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı.

Cenaze namazına, Doğanay'ın ailesinin yanı sıra Ankara Valisi Vasip Şahin ve Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok da katıldı.

Doğanay'ın yakınlarının tabuta sarılarak gözyaşı döktüğü görüldü.

Namazın ardından Doğanay'ın cenazesi, Karşıyaka Mezarlığına defnedildi.

Ankara'da dün meydana gelen sağanak sonrası Keçiören'deki evini su basması sonucu hayatını kaybeden Buse Nur Doğanay'ın cenazesi dalgıçlar tarafından çıkarılmıştı.

Ankara'daki sağanak nedeniyle hayatını kaybeden Doğanay son yolculuğuna uğurlandı

Ankara'daki sağanak nedeniyle hayatını kaybeden Doğanay son yolculuğuna uğurlandı

Ankara'daki sağanak nedeniyle hayatını kaybeden Doğanay son yolculuğuna uğurlandı

Ankara'daki sağanak nedeniyle hayatını kaybeden Doğanay son yolculuğuna uğurlandı

Ankara'daki sağanak nedeniyle hayatını kaybeden Doğanay son yolculuğuna uğurlandı

Ankara'daki sağanak nedeniyle hayatını kaybeden Doğanay son yolculuğuna uğurlandı

Ankara'daki sağanak nedeniyle hayatını kaybeden Doğanay son yolculuğuna uğurlandı

Ankara'daki sağanak nedeniyle hayatını kaybeden Doğanay son yolculuğuna uğurlandı

Ankara'daki sağanak nedeniyle hayatını kaybeden Doğanay son yolculuğuna uğurlandı

Ankara'daki sağanak nedeniyle hayatını kaybeden Doğanay son yolculuğuna uğurlandı

Ankara'daki sağanak nedeniyle hayatını kaybeden Doğanay son yolculuğuna uğurlandı

Ankara'daki sağanak nedeniyle hayatını kaybeden Doğanay son yolculuğuna uğurlandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Ankara Namaz Vakitleri 1 Temmuz Cuma

İmsak
03:22
Sabah
05:17
Öğle
12:57
İkindi
16:55
Akşam
20:28
Yatsı
22:15
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ünlü futbolcunun kızı bikiniyle alışverişe çıktı

Ünlü futbolcunun kızı bikiniyle alışverişe çıktı

Görenler dehşete düştü! Dev timsahın midesinden çıkarıldı

Görenler dehşete düştü! Dev timsahın midesinden çıkarıldı

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Bereket olmasını istedi! Belediye Başkanı timsahla evlendi

Bereket olmasını istedi! Belediye Başkanı timsahla evlendi

Acun Ilıcalı çok sinirlendi! "Kim oğlunun hakkını yemiş? Namusumuza..."

Acun Ilıcalı çok sinirlendi! "Kim oğlunun hakkını yemiş? Namusumuza..."

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.