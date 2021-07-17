YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Ankara'daki sahte içki operasyonunda 12 bin litre etil alkol ele geçirildi

Ankara'daki sahte içki operasyonunda 12 bin litre etil alkol ele geçirildi

17.07.2021 13:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin eş zamanlı baskın yaptığı üç ayrı depoda sahte içki ürettiği belirlenen 3 kişi gözaltına alındı

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı sahte içki operasyonunda 12 bin litre etil alkol ele geçirilirken 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi halk sağlığının korunması ve vergi kaçakçılığının önlenmesi amacıyla sahte ve kaçak içki imal ve ticaretine yönelik çalışmalarına hız verdi.

Bu kapsamında ekipler, kaçak yollarla sahte içki yapımı için ülkeye sokulan metil alkol karıştırılmış etil alkolün bayram öncesi eğlence mekanlarında içki olarak müşterilere sunulacağı bilgisine ulaştı.

Yenimahalle ilçesinde üç ayrı depoya düzenlenen eş zamanlı operasyonda metil alkol oranı yüksek 12 bin litre etil alkol ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler Ö.A, B.Ç. ve O.K. hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ile Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun'a muhalefet suçlarından yasal işlem başlatıldı.

Ele geçirilen etil alkol, Ankara Emniyet Müdürlüğü otoparkında basına gösterildi.

Ankara'daki sahte içki operasyonunda 12 bin litre etil alkol ele geçirildi

- Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin eş zamanlı baskın yaptığı üç ayrı depoda sahte içki ürettiği belirlenen 3 kişi gözaltına alındı

Ankara'daki sahte içki operasyonunda 12 bin litre etil alkol ele geçirildi

Ankara'daki sahte içki operasyonunda 12 bin litre etil alkol ele geçirildi

Ankara'daki sahte içki operasyonunda 12 bin litre etil alkol ele geçirildi

Ankara'daki sahte içki operasyonunda 12 bin litre etil alkol ele geçirildi

Ankara'daki sahte içki operasyonunda 12 bin litre etil alkol ele geçirildi

Ankara'daki sahte içki operasyonunda 12 bin litre etil alkol ele geçirildi

Ankara'daki sahte içki operasyonunda 12 bin litre etil alkol ele geçirildi

Ankara'daki sahte içki operasyonunda 12 bin litre etil alkol ele geçirildi

Ankara'daki sahte içki operasyonunda 12 bin litre etil alkol ele geçirildi

Ankara'daki sahte içki operasyonunda 12 bin litre etil alkol ele geçirildi
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
sahte içki

Ankara Namaz Vakitleri 17 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:38
Sabah
05:27
Öğle
13:00
İkindi
16:56
Akşam
20:23
Yatsı
22:04

Ankara Nöbetçi Eczaneler17 Temmuz Cumartesi

Çayyolu Eczanesi
Cankaya
Derin Eczanesi
Cankaya
Düzgün Eczanesi
Cankaya
Göksenin Eczanesi
Cankaya
Güldal Eczanesi
Cankaya
Hüner Eczanesi
Cankaya
Lavanta Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Aliağa'da gemi geri dönüşüm bölgesindeki patlamada hayatını kaybeden işçinin cenazesi Sivas'ta defnedildi

Aliağa'da gemi geri dönüşüm bölgesindeki patlamada hayatını kaybeden işçinin cenazesi Sivas'ta defnedildi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Adana Demirspor'un sağ beki Svensson: "Belhanda ve Balotelli gibi iyi takım arkadaşlarım var"

Adana Demirspor'un sağ beki Svensson: "Belhanda ve Balotelli gibi iyi takım arkadaşlarım var"

Giresun'da etkili olan yağışın oluşturduğu hasar gideriliyor

Giresun'da etkili olan yağışın oluşturduğu hasar gideriliyor

1915 Çanakkale Köprüsü'yle kilometrelerce uzayan feribot kuyrukları tarihe karışacak

1915 Çanakkale Köprüsü'yle kilometrelerce uzayan feribot kuyrukları tarihe karışacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.