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Annesinin sızdırdığı konuşuluyordu! Kim Kardashian seks kasedinden para kazandı mı? Bomba belge

19.09.2022 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kim Kardashian ve eski sevgilisi Ray J'nin 2007'de yayınlanan seks kasedi hakkındaki gündem devam ediyor. Son olarak anne Jenner'ın kasedin çekilmesini istediği konuşulurken, kasedi yayınlayan yapım şirketi ise bomba belgeleri paylaştı.

Kim Kardashian ile seks kasedi olan Ray J geçtiğimiz günlerde bu kasedin sızdırılmasında anne Kris Jenner'ın etkisi olduğunu söylemişti. Ray, yaptığı açıklamada "Kaseti çekmemizi Kris Jenner'ın kendisi istedi. Bize tam 3 adet video çektirdi. Görüntülerin hepsini sonuna kadar izledi. Hatta şu cümleyi kullandığını hatırlıyorum: İlk videoyu basına sızdıracağız. Çünkü o video diğerlerine göre daha iyi, kızımı daha iyi ve daha güzel gösteriyor" demişti.

Bu iddialar gündemdeyken Kim Kardashian ve eski sevgilisi Ray J'nin 2007'de yayınlanan cinsel ilişki kasedinden ne kadar kazandığı ortaya çıktı. Kasedi yayınlayan yapım şirketi belgeleri paylaştı.

ANNE JENNER DETAYI

Bu iddialar gündemdeyken Kim Kardashian ve eski sevgilisi Ray J'nin 2007'de yayınlanan cinsel ilişki kasedinden ne kadar kazandığı ortaya çıktı. Kasedi yayınlayan yapım şirketi belgeleri paylaştı.
Independent'ta yer alan habere göre, Hirsch'in TMZ'ye ilettiği belgelere göre kasetten ilk 6 haftada 1 milyon 424 bin 636 dolar (yaklaşık 26 milyon TL) gelir elde edildi. Hirsch, kasetin satışından ve internetteki dağıtımından kazanılan para hakkındaki belgeyi Kardashian'a 1 Mayıs 2007'de attı.
Kardashian, 21 Şubat 2007'de kasetin kendi izni olmadan sızdırıldığını öne sürerek Vivid Entertainment'a dava açmıştı. Davanın Hirsch'in söz konusu e-postasından 4 gün önce (27 Nisan 2007'de) düşmüş olması, tarafların kasetin elde ettiği gelirin ardından anlaşma sağladığı fikrini güçlendirdi.
Yıllardır kasetin sızdırılmasından sorumlu tutulan Ray J, geçen günlerde yaptığı açıklamalarda olayı aslında Kardashian'ın planladığını öne sürmüştü. Ray J, Kardashian'ın annesi Kris Jenner'ın çekilen videoları izleyip "daha iyi olanı" seçtiğini söylemişti.
Öte yandan Hirsch, kasetin Kardashian'ın bilgisi dahilinde sızdırıldığını doğrularken belgelerde Jenner'ın imzası olmadığını belirtti.
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Anahtar Kelimeler:
Kim Kardashian Kris Jenner
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