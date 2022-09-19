Annesinin sızdırdığı konuşuluyordu! Kim Kardashian seks kasedinden para kazandı mı? Bomba belge

Kim Kardashian ile seks kasedi olan Ray J geçtiğimiz günlerde bu kasedin sızdırılmasında anne Kris Jenner'ın etkisi olduğunu söylemişti. Ray, yaptığı açıklamada "Kaseti çekmemizi Kris Jenner'ın kendisi istedi. Bize tam 3 adet video çektirdi. Görüntülerin hepsini sonuna kadar izledi. Hatta şu cümleyi kullandığını hatırlıyorum: İlk videoyu basına sızdıracağız. Çünkü o video diğerlerine göre daha iyi, kızımı daha iyi ve daha güzel gösteriyor" demişti.

Bu iddialar gündemdeyken Kim Kardashian ve eski sevgilisi Ray J'nin 2007'de yayınlanan cinsel ilişki kasedinden ne kadar kazandığı ortaya çıktı. Kasedi yayınlayan yapım şirketi belgeleri paylaştı.