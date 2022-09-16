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Antalya Büyükşehir Belediyesine Sağlıklı Kentler Birliğinden ödül

16.09.2022 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya Büyükşehir Belediyesine Sağlıklı Kentler Birliğinden ödül

Antalya Büyükşehir Belediyesince açılan Çevre Eğitim ve İnovasyon Merkezi, Sağlıklı Kentler Birliğince ödüllendirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yerel, ulusal ve uluslararası alanda son 3 yılda 14 çevre ödülünün sahibi olan Antalya Büyükşehir Belediyesi, çevre ve doğa dostu projeleriyle öne çıkıyor.

Sağlıklı Kentler Birliği tarafından bu yıl 13'üncüsü düzenlenen, 45 üye belediyenin 143 projeyle başvurduğu Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması, "Sosyal Sorumluluk", "Şehir Planlama", "Sağlıklı Yaşam" ve "Sağlıklı Çevre" kategorilerinde gerçekleştirildi.

Jürinin değerlendirmesi sonucu Antalya Büyükşehir Belediyesi 12 projenin yarıştığı "Sosyal Sorumluluk" kategorisinde Karaalioğlu Parkı'nda hizmete açılan Çevre Eğitim ve İnovasyon Merkezi Projesi ile ödül aldı.

Çevre Eğitim ve İnovasyon Merkezinde çocuklar başta olmak üzere farklı hedef kitlelerine aylık yapılan programlar dahilinde interaktif çevre eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları veriliyor. Çevre dostu oyuncak, bitkilerle resim yapımı, atık kağıttan eserler, doğal yaşam gibi pek çok konuda atölye çalışmalarının düzenlendiği merkezde, çevre konulu söyleşiler, toplantılar, sergiler yapılıyor.

Fikir ve bilgi paylaşımlarının da yapıldığı merkez dinamik ve yaşayan bir alan olarak Antalyalılara hizmet vermeye devam ediyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesine Sağlıklı Kentler Birliğinden ödül

Antalya Büyükşehir Belediyesine Sağlıklı Kentler Birliğinden ödül

Antalya Büyükşehir Belediyesine Sağlıklı Kentler Birliğinden ödül

Antalya Büyükşehir Belediyesine Sağlıklı Kentler Birliğinden ödül

Antalya Büyükşehir Belediyesine Sağlıklı Kentler Birliğinden ödül

Antalya Büyükşehir Belediyesine Sağlıklı Kentler Birliğinden ödül

Antalya Büyükşehir Belediyesine Sağlıklı Kentler Birliğinden ödül

Antalya Büyükşehir Belediyesine Sağlıklı Kentler Birliğinden ödül

Antalya Büyükşehir Belediyesine Sağlıklı Kentler Birliğinden ödül

Antalya Büyükşehir Belediyesine Sağlıklı Kentler Birliğinden ödül

Antalya Büyükşehir Belediyesine Sağlıklı Kentler Birliğinden ödül

Antalya Büyükşehir Belediyesine Sağlıklı Kentler Birliğinden ödül

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Anahtar Kelimeler:
Antalya Büyükşehir Belediyesi çevre doğa ödül

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