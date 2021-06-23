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Antalya Devlet Opera ve Balesinden "Yaza Merhaba" Konseri

23.06.2021 21:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya Devlet Opera ve Balesinden "Yaza Merhaba" Konseri

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB) "Yaza Merhaba" Konseri ile sanatseverlerle buluştu.

Antalya Müzesi bahçesinde gerçekleşen konserde, dünyaca ünlü opera eserlerinden seçilen aryalar seslendirildi.

Konserde, şef Mahir Seyrek yönetimindeki Antalya DOB Korosu ile soprano Sevinç Bilgin, Burcu Kuru, Sema Çavuşoğlu Suna ve Nurdan Küçükekmekçi, mezzo-soprano Medine Tuganova, tenor Koray Damcıoğlu, Burak Pektaş, Fatih Şanal ve Göksay Yaran, bariton Umut Tarık Akça ve Serhat Konukman, bas Şafak Güç ile piyanist Metin Kiper sahne aldı.

Etkinlik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında belirlenen hijyen, sosyal mesafe kurallarına uygun oturma düzeni ve sanatçı dizilimi ile gerçekleşti.

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Antalya Devlet Opera ve Balesinden "Yaza Merhaba" Konseri

Antalya Devlet Opera ve Balesinden "Yaza Merhaba" Konseri

Antalya Devlet Opera ve Balesinden "Yaza Merhaba" Konseri

Antalya Devlet Opera ve Balesinden "Yaza Merhaba" Konseri

Antalya Devlet Opera ve Balesinden "Yaza Merhaba" Konseri

Antalya Devlet Opera ve Balesinden "Yaza Merhaba" Konseri

Antalya Devlet Opera ve Balesinden "Yaza Merhaba" Konseri

Antalya Devlet Opera ve Balesinden "Yaza Merhaba" Konseri

Antalya Devlet Opera ve Balesinden "Yaza Merhaba" Konseri

Antalya Devlet Opera ve Balesinden "Yaza Merhaba" Konseri

Antalya Devlet Opera ve Balesinden "Yaza Merhaba" Konseri

Antalya Devlet Opera ve Balesinden "Yaza Merhaba" Konseri
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