"Antalya Gökyüzü Gözlem Etkinliği"nde katılımcılar meteor yağmuruna odaklandı

"Antalya Gökyüzü Gözlem Etkinliği"nde katılımcılar, meteor yağmuru izleyerek uzmanlardan gökyüzü, yıldızlar ve gezegenlere ilişkin bilgi alma imkanı yakaladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bilim ve Teknik dergisi tarafından ilk kez 1998'de Antalya-Saklıkent'te düzenlenen Gökyüzü Gözlem Etkinliği, bu yıl Sanayi ve Teknoloji, Gençlik ve Spor ile Kültür ve Turizm bakanlıkları, TÜBİTAK, Antalya Valiliği, Akdeniz Üniversitesi, Kepez Belediyesi, Antalya Organize Sanayi Bölgesi (OSB), Adana Hacı Sabancı OSB, Gaziantep OSB, Mersin Tarsus OSB, PAKOP Plastik İhtisas OSB ile Kapaklı İkitelli-2 OSB Derneği ve ECA-SEREL katkılarıyla gerçekleştirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın açılışını yaptığı, Antalya Gökyüzü Gözlem Etkinliği'nin ilk gününde 3 bin 500 kişi arasından kurayla seçilen 750 kişinin yanı sıra kurulan çadırlarda toplam 1400 kişi konakladı.

Etkinliğin ikinci gününde ise Kepez Belediyesinin "Çadırını Al Sen De Gel" sloganıyla gerçekleştirdiği davete binlerce kişi katılım gösterdi. İlk iki günde etkinliğe yaklaşık 8 bin günübirlik ziyaretçi dahil olurken alanda oluşturulan 5 gözlem istasyonunda göğe bakma kuyruğu oluştu.

Astronomi tutkunlarının buluşma noktası olan etkinlikte katılımcılar meteor yağmuru izledi. 1992'de Dünya yörüngesine yakın bir noktadan geçen Swift-Tuttle kuyruklu yıldızının kalıntılarından oluşan ve Dünya'nın Güneş'in etrafından dönerken bu kozmik toz bulutuna rastlaması nedeniyle meydana gelen gökyüzü olayı, katılımcılara heyecanlı dakikalar yaşattı. Ayrıca etkinlik boyunca 630 saatlik gözlem yapıldı.

- Atmosfer kalitesi Dünya'daki en iyi yerlerden

Gökyüzü sevdalıları, uluslararası uzay çalışmalarında "atmosfer açısından Dünya'daki en iyi yerlerden biri" olarak kabul edilen ve Türkiye'nin aktif en büyük gözlem evi olan TÜBİTAK Ulusal Gözlem Evi'ni (TUG) ziyaret etme imkanı buldu. Etkinliğin düzenlendiği Saklıkent Kayak Merkezi'nin eteklerinden 7 kilometrelik dağ yolunu araçlarla tırmanarak 2 bin 500 metre rakımlı Bakırlıtepe'deki gözlemevine ulaşan katılımcılar, uluslararası uzay çalışmalarında kullanılan 4 dev optik teleskop hakkında bilgi aldı.

Bakırlıtepe'de kurulu teleskoplardan 1,5 metre ayna çapıyla Türkiye'nin en büyük optik teleskopu RTT 150'de gözlem heyecanı yaşandı. Yıldız ışığını dalga boylarına ayırma ve içindeki gökcisimlerinin kimyalarını inceleme imkanı vermesi nedeniyle de Türkiye'nin ilk ve en büyük tayf çekeri olarak bilinen RTT 150 teleskobu, yoğun ilgi gördü.

Astronomi meraklıları, TUG'da bugüne kadar 500'e yakın ulusal ve uluslararası gözlem projesiyle çok sayıda keşfe de imza atılan T100, T60 ve Amerika, Avrupa, Afrika ve Avustralya kıtalarında kurulan robotik teleskop ağının bir parçası olarak Saklıkent’te yer alan ROTSE-III-d teleskoplarıyla ilgili de bilgi aldı.

Uzmanlar, üç gün boyunca 60 günlük bebekten 72 yaşına kadar farklı yaş gruplarından katılımcılara gökyüzünü, yıldızları ve gezegenleri anlattı. Öte yandan 4 gün süren etkinlik boyunca yaklaşık 400 kişi görev aldı.

Etkinlik kapsamında gündüzleri ise konferans çadırı olarak adlandırılan alanda, "Kutup Araştırmaları", "Astrofotoğrafçılık", "Yere Yakın Geçiş Yapan Asteroidler", "Bir Yıldızın Yaşamı", "Uzay Havası", "Dünya Dışı Yaşam" gibi başlıklardaki söyleşilerde uzaya dair birçok soru yanıtlanırken çocuklar da birbirinden ilginç bilim atölyeleri ve yarışmalara katıldı. Geceleri ise teleskoplarla yıldızlar ve gezegenler keşfedildi.

- Katılımcılar sabaha kadar uzmanlarla ilginç gök cisimlerini gözlemledi

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜBİTAK Gökyüzü Gözlem Etkinlikleri Koordinatörü Kıdemli Uzman Astronom Kadir Uluç, her yıl olduğu gibi yoğun ilgi gördüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Her yaştan katılımcıyla çok güzel üç gün geçirdik. Etkinlikte katılımcılar akademisyenlerin gerçekleştirdikleri sunumları dinleyerek astronomi alanındaki güncel gelişmeler hakkında bilgi edinirken merak ettikleri soruların yanıtlarını alanında uzman kişilerden alma imkanına kavuştular, geceleri ise teleskoplar başında sabaha kadar uzmanlarla ilginç gök cisimlerini gözlemlediler. Etkinliklerimize özellikle gençlerin ilgisinin artarak devam etmesi bizleri sevindirirken aynı zamanda gelecek için umutlandırıyor."

Etkinliğe katılan Ceren Ateş de "Bilimle iç içe bir nesil yetiştirmek hepimizin hayali. Genç yaşta bu kıvılcımı ateşlemek çok güzel." değerlendirmesinde bulundu.

Minik gökyüzü meraklısı Ali Dayıoğlugil, "Takım yıldızlarını, Kutup Yıldızı'nı, Mars'ı ve cüce gezegen olduğu için Plüton'u görmeyi çok isterim. Astronomiyle, bilim insanları ve robotikle ilgileniyorum." ifadelerini kullandı.

Eşi ve bebeğiyle etkinliğe katılan Nurcan Alptekin ise etkinliğin Türkiye, gelecek ve çocuklar adına müthiş gelişmeler olduğunu dile getirdi.

Katılımcılardan Mehmet Akman, Türkiye'nin her geçen gün gelişip büyüdüğünü belirterek, şöyle devam etti:

"Ülkemiz, dünya çapında da belli bir noktaya gelmeye çalışıyor. Çocuklar ve gençler için önemli bir etkinlik. Ülkemizde böyle önemli projelerin yürütülüyor olması gurur veriyor bize."

Katılımcılardan Sena Yılmaz ise "İsteyince ülke olarak neler yapabileceğimizi gördük." ifadelerini kullanırken İpek Bulut "Avrupa'nın en büyük teleskobu Erzurum'da yapılıyor. Ülkemle gurur duyuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

- 3 şehirdeki gözlemlere 30 bin kişi katıldı

Milli Uzay Programı vizyonuyla gençlerin uzaya ilgisinin artırılması amacıyla 9-12 Haziran'da Diyarbakır-Zerzevan Kalesi'nde, 3-5 Temmuz'da Van'da ve 22-24 Temmuz'da Erzurum’da düzenlenen etkinliklere çoğu aileler ve gençlerden oluşan yaklaşık 30 bin kişi katılmıştı.