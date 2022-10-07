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Antalya Müzesinin bahçesinde "Venera Ensemble" sahne aldı

07.10.2022 00:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya Müzesinin bahçesinde "Venera Ensemble" sahne aldı

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), Antalya Müzesi bahçesinde 3 sanatçıdan oluşan "Venera Ensemble" konserini sanatseverlerle buluşturdu.

Adını Göbeklitepe'den Eski Yunan kültürüne, Mezopotamya'dan Uzak Doğu'ya kadar çağlar boyu birçok sanatçıya esin olmuş Venüs gezegeninden alan "Venera Ensemble" konserinde, mezzo soprano Gülçin Gültekin, viyolonsel sanatçısı Veronika Yeliz Efe ve arp sanatçısı Senem Çine sahne aldı.

Çello, arp ve şan üçlüsünün antik Yunan geleneğinden bugüne uzandığı konserde, Barok Çağı'na ve Fransız romantik dönemine ait eserler ile Anadolu'nun eşsiz parçaları sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

-"Özellikle antik kentlerde ve müzelerde ses vermeyi istiyoruz"

Konserin ardından mezzo soprano Gülçin Gültekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, konserin oldukça anlamlı ve keyifli olduğunu söyledi.

Gültekin, 100. yılını kutlayan Antalya Müzesi'nde konser vermenin çok özel olduğunu belirterek, "Antalya Müzesi'nin 100. yılında dinleyiciyle buluştuğumuz için çok mutluyuz. Venüs'ün kadınları olarak özellikle antik kentlerde ve müzelerde ses vermeyi istiyoruz. Çünkü biz tarihten, mitolojiden ve bir yerde Artemis bir yerde Kibele olan o güçlü kadın karakterlerden feyz alıyoruz." dedi.

Antik kent ve müzelerde sanat ile tarihin iç içe olduğuna dikkati çeken Gültekin, şunları kaydetti:

"Konserlerimizde kadın hikayelerini anlatıyoruz. Hikayelerimiz bu atmosferde daha da anlamlı hale geliyor. Bu nedenle olabildiğince yeni nesil kültür merkezleri, antik şehirler ve müzelerde ses vermek istiyoruz. Anlattığımız kadın hikayelerini bu büyülü atmosfere daha uygun buluyoruz."

Gültekin, 22 Aralık'ta ve 8 Mart'ta da özel konserlerle dinleyicilerle buluşacaklarını sözlerine ekledi.

Antalya Müzesinin bahçesinde "Venera Ensemble" sahne aldı

Antalya Müzesinin bahçesinde "Venera Ensemble" sahne aldı

Antalya Müzesinin bahçesinde "Venera Ensemble" sahne aldı

Antalya Müzesinin bahçesinde "Venera Ensemble" sahne aldı

Antalya Müzesinin bahçesinde "Venera Ensemble" sahne aldı

Antalya Müzesinin bahçesinde "Venera Ensemble" sahne aldı

Antalya Müzesinin bahçesinde "Venera Ensemble" sahne aldı

Antalya Müzesinin bahçesinde "Venera Ensemble" sahne aldı

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