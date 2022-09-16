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"Antalya paça çorbası" coğrafi işaretle tescillendi

16.09.2022 13:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Antalya paça çorbası" coğrafi işaretle tescillendi

Antalya'da kendine özgü terbiyesi ve susamsız, pekmezsiz koşma simidiyle servis edilen paça çorbasına, Türk Patent ve Marka Kurumundan coğrafi işaret tescil belgesi alındı.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Erdal İnönü Kent Parkı'nda düzenlediği basın toplantısında, Antalya'nın antik kentleri, doğası, kültürü, yemekleri, gelenek ve görenek gibi kent kimliğini oluşturan değerleriyle bütünleştiğini söyledi.

Şehrin ihtiyacı olan alanlarda da faaliyet gösterdiklerini ifade eden Uysal, "Bunun için kentin gastronomi değerlerinden paça çorbasını tescil ettirdik. Antalya Yörük kültüründen gelen hayvan yetiştiriciliği ile et ürünleri çok fazla tüketiliyor. Bu ürenler arasında özel bir paça çorbası da yer alıyor. Antalya'nın paça çorbası kendine özgü terbiyesi, susamsız, pekmezsiz koşma adı verilen simit ile servis edilmesiyle diğer paça çorbalarından ayrılıyor. Bu tescili kente kazandırdığımız için mutluyuz." dedi.

- Antalya paça çorbasının özellikleri

Antalya paça çorbası, yörenin kültürel miraslarından biri. Büyükbaş hayvanın kelle eti ve kemik suyu ile hazırlanan, kentte koşma atı olarak adlandırılan susamsız ve pekmezsiz simit ile servis ediliyor. Çorbanın terbiyesi krema kıvamında olup kemik suyu, yumurta, safran ve buğday unu ile hazırlanıyor. Geçmişi 1950'li yıllara dayanan çorbanın en önemli özellikleri olarak etin, kemik suyunun ve terbiyenin ayrı ayrı hazırlanarak servis aşamasında birleştirilmesi öne çıkıyor. Çorbanın terbiye kıvamının tutturulması için ustalık becerisi gerekiyor.

"Antalya paça çorbası" coğrafi işaretle tescillendi

"Antalya paça çorbası" coğrafi işaretle tescillendi

"Antalya paça çorbası" coğrafi işaretle tescillendi

"Antalya paça çorbası" coğrafi işaretle tescillendi

"Antalya paça çorbası" coğrafi işaretle tescillendi

"Antalya paça çorbası" coğrafi işaretle tescillendi

"Antalya paça çorbası" coğrafi işaretle tescillendi

"Antalya paça çorbası" coğrafi işaretle tescillendi

"Antalya paça çorbası" coğrafi işaretle tescillendi

"Antalya paça çorbası" coğrafi işaretle tescillendi

"Antalya paça çorbası" coğrafi işaretle tescillendi

"Antalya paça çorbası" coğrafi işaretle tescillendi

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