Sıcaktan ve nemden bunalanlar Konyaaltı Sahili'nde denize girerek serinlerken, sahillerdeki yoğunluğun azaldığı gözlendi. Azalmanın yarın okulların açılacak olması nedeniyle yerli turistlerin önemli bir kısmının kentten ayrılmasından kaynaklandığı belirtildi.

Havanın ve deniz suyu sıcaklığının 29 derece ölçüldüğü kentte, nem oranı ise yüzde 63 olarak kaydedildi.

Antalya sahillerinde yoğunluk azaldı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz