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Antalya sahillerinde yoğunluk azaldı

11.09.2022 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya sahillerinde yoğunluk azaldı

Antalya sahillerinde, hafta sonu olmasına rağmen yoğunluk azaldı.

Havanın ve deniz suyu sıcaklığının 29 derece ölçüldüğü kentte, nem oranı ise yüzde 63 olarak kaydedildi.

Sıcaktan ve nemden bunalanlar Konyaaltı Sahili'nde denize girerek serinlerken, sahillerdeki yoğunluğun azaldığı gözlendi. Azalmanın yarın okulların açılacak olması nedeniyle yerli turistlerin önemli bir kısmının kentten ayrılmasından kaynaklandığı belirtildi.

Sahile gelenlerden bazıları şezlonglara ve kumsala uzanarak güneşlenirken, bazıları çocuklarıyla oynadı.

Sıcaktan bunalan tatilciler sık sık denize girerek serinlemeye çalıştı, palmiye ağaçlarının altında yürüyüş yaptı.

Antalya sahillerinde yoğunluk azaldı

Antalya sahillerinde yoğunluk azaldı

Antalya sahillerinde yoğunluk azaldı

Antalya sahillerinde yoğunluk azaldı

Antalya sahillerinde yoğunluk azaldı

Antalya sahillerinde yoğunluk azaldı

Antalya sahillerinde yoğunluk azaldı

Antalya sahillerinde yoğunluk azaldı

Antalya sahillerinde yoğunluk azaldı

Antalya sahillerinde yoğunluk azaldı

Antalya sahillerinde yoğunluk azaldı

Antalya sahillerinde yoğunluk azaldı

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Anahtar Kelimeler:
antalya sahil

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