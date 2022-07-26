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Antalya salgın sonrası günlük yabancı turist rekorunu kırdı

26.07.2022 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya salgın sonrası günlük yabancı turist rekorunu kırdı

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, kentin hafta sonu hava yoluyla gelen 88 bin ziyaretçiyle Kovid-19 salgını sonrası günlük yabancı turist giriş rekorunu kırdığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliğinin (AKTOB) "Geleneksel Temmuz Ayı Toplantısı"na turizm sektör temsilcilerinin yanı sıra Vali Yazıcı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan da katıldı.

Toplantıda, kentin turizm vizyonu, planları, mevcut durumu ve hedefleri hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Vali Yazıcı, yaptığı konuşmada, Antalya'nın turizmde kaliteli ve güvenli hizmet verdiğini vurguladı.

Antalya'da dünya standartlarında turizm yapıldığına işaret eden Yazıcı, "Şehrimizi el birliğiyle güzelleştirmeye, geliştirmeye, büyütmeye ve daha da ileriye götürmeye devam edeceğiz. Şu an kalite açısından çok iyi durumdayız. Ama hala kat etmemiz gereken yol var. Özellikle altyapı noktasında yapmamız gerekenleri hızlıca yapmalıyız. Her sektörde önemli olan kalite, konu turizm olunca kalite daha da önemli bir hale geliyor." ifadelerini kullandı.

- "Bu sene turizmde yükselen bir ivmemiz var"

Turizmin bir ekip işi olduğuna dikkati çeken Yazıcı, 2022 turizm verilerinin iyi gittiğine değindi.

Antalya'yı hava yoluyla ziyaret eden turist sayısının 6 milyonu geçtiğini aktaran Yazıcı, şunları kaydetti:

"Bu sene turizmde yükselen bir ivmemiz var. Sektör iyi gidiyor, turizmdeki artış devam ediyor. Salgın sürecinde vermiş olduğumuz olumlu, kaliteli ve güvenli hizmet anlayışımız sayesinde bu yıl turizmde başarılı bir dönem geçiriyoruz. Hafta sonu salgın sonrası dönemde günlük yabancı turist giriş rekorunu 88 bin ile kırdık. Bu sayının önümüzdeki günlerde artarak devam etmesini bekliyoruz."

- Turizmi 12 aya yaymak amaçlanıyor

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise turizmin sürdürülebilir şekilde yoluna devam etmesi için doğayı, çevreyi ve denizi korumanın önemli olduğunu anlattı.

Göreve başladığı günden bu yana altyapıya 1 milyar 580 milyon liralık yatırım yaptıklarını vurgulayan Böcek, 3 milyar 531 milyon liralık yatırımın da planlandığını belirtti.

Böcek, turizmi 12 aya yaymak, kentin ekonomik ve kültürel gelişimine katkı koymak amacıyla spor organizasyonları, sağlık turizmi, fuarlar, festivaller düzenledikleri ifade etti.

Antalya salgın sonrası günlük yabancı turist rekorunu kırdı

Antalya salgın sonrası günlük yabancı turist rekorunu kırdı

Antalya salgın sonrası günlük yabancı turist rekorunu kırdı

Antalya salgın sonrası günlük yabancı turist rekorunu kırdı

Antalya salgın sonrası günlük yabancı turist rekorunu kırdı

Antalya salgın sonrası günlük yabancı turist rekorunu kırdı

Antalya salgın sonrası günlük yabancı turist rekorunu kırdı

Antalya salgın sonrası günlük yabancı turist rekorunu kırdı

Antalya salgın sonrası günlük yabancı turist rekorunu kırdı

Antalya salgın sonrası günlük yabancı turist rekorunu kırdı

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