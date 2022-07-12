YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya turizminde bayram tatili hareketliliği yaşanıyor

Antalya turizminde bayram tatili hareketliliği yaşanıyor

12.07.2022 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca: - "Bayram tatili nedeniyle yoğun bir talep aldık. Büyük bir hareketlilik var"

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Antalya genelindeki otellerde doluluk oranlarının yüksek seviyelere ulaştığını söyledi.

Atmaca, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olmasının turizm sezonunu daha da canlandırdığını belirtti.

Bayramın son günü olmasına rağmen yoğunluğun sürdüğünü vurgulayan Atmaca, "Bayram tatili nedeniyle yoğun bir talep aldık. Büyük bir hareketlilik var. Zaten 'yüksek' tabir ettiğimiz sezondaydık. Antalya genelinde otellerdeki doluluklar devam ediyor. Antalya'nın tamamı dolu diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Avrupa pazarının da iyi gittiğini söyleyen Atmaca, özellikle İngiltere ve Rusya pazarında artış yaşandığını dile getirdi.

Bayramdan sonra da Rusya pazarındaki artışın devam etmesini beklediklerini belirten Atmaca, şunları kaydetti:

"Özellikle Rusya'dan uçak sayılarının çok olması nedeniyle sezon uzayacak. Rus pazarı açısından sezonun ekim-kasıma kadar iyi geçeceğini düşünüyorum. Almanlar, Rusları geçerek ilk sıraya yükseldi. Orta Doğu pazarında ciddi bir artış var. İki yıldır seyahat yasağı nedeniyle yolculuk edemeyen İngilizler, Antalya'ya yoğun ilgi gösterdi."

Antalya turizminde bayram tatili hareketliliği yaşanıyor

- Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca: - "Bayram tatili nedeniyle yoğun bir talep aldık. Büyük bir hareketlilik var"

Antalya turizminde bayram tatili hareketliliği yaşanıyor

Antalya turizminde bayram tatili hareketliliği yaşanıyor

Antalya turizminde bayram tatili hareketliliği yaşanıyor

Antalya turizminde bayram tatili hareketliliği yaşanıyor

Antalya turizminde bayram tatili hareketliliği yaşanıyor

Antalya turizminde bayram tatili hareketliliği yaşanıyor

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı antalya Serik

Antalya Namaz Vakitleri 12 Temmuz Salı

İmsak
03:59
Sabah
05:41
Öğle
13:08
İkindi
16:58
Akşam
20:25
Yatsı
22:00
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Dehşeti yaşattı! Rastgele ateş açtı: 14 ölü...

Dehşeti yaşattı! Rastgele ateş açtı: 14 ölü...

Akılalmaz hırsızlık! Arabanın içinde çocuklar varken çaldı

Akılalmaz hırsızlık! Arabanın içinde çocuklar varken çaldı

Mutfağınızda mutlaka olmalı! Hem ekonomik hem doğa dostu mini ürünler

Mutfağınızda mutlaka olmalı! Hem ekonomik hem doğa dostu mini ürünler

Rest çekti! Cinsel içerikli fotoğraflarını görünce...

Rest çekti! Cinsel içerikli fotoğraflarını görünce...

“Kendini örtmelisin” dediler ama dinlemedi! Bikinili pozuyla...

“Kendini örtmelisin” dediler ama dinlemedi! Bikinili pozuyla...

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.