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Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Serik ilçesinde pamuk hasadına katıldı

29.09.2022 16:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Serik ilçesinde pamuk hasadına katıldı

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, "Antalya'da 40 bin dekar alanda pamuk üretimi var. Ülkede üretilen pamuğun yaklaşık yüzde 2'si Antalya’da üretiliyor." dedi.

Antalya Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifleri Birliği'ni (ANTBİRLİK) ziyaret eden Vali Yazıcı, Serik ilçesinde pamuk hasadına katıldı.

Karıncalı Mahallesi'nde çiftçilerle bir araya gelen Yazıcı, pamuk toplama makinesini kullandı.

Vali Yazıcı, burada yaptığı açıklamada, ANTBİRLİK'e ait pamuk toplama makinesi ile eskiye oranla daha hızlı hasat yapıldığını söyledi.

Eskiden hasadın elle yapıldığını, uzun zaman aldığını ve zahmetli olduğunu ifade eden Yazıcı, "İlimizde yaklaşık 40 bin dekar alanda pamuk üretimi var. Ülkede üretilen pamuğun yaklaşık yüzde 2'si Antalya'da üretiliyor. Bu makine ile 40 bin dekarlık alanın tamamında yaklaşık 1 ayda hasadı tamamlayacağız. Bizde bugün bu tarlada hasada eşlik etmek için buradayız."

Vali Yazıcı'ya Antalya Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, ANTBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yavuz, Serik İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Ayhan Aktürk, Serik Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Çömezoğlu eşlik etti.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Serik ilçesinde pamuk hasadına katıldı

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Serik ilçesinde pamuk hasadına katıldı

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Serik ilçesinde pamuk hasadına katıldı

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Serik ilçesinde pamuk hasadına katıldı

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Serik ilçesinde pamuk hasadına katıldı

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Serik ilçesinde pamuk hasadına katıldı

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Serik ilçesinde pamuk hasadına katıldı

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Serik ilçesinde pamuk hasadına katıldı

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Serik ilçesinde pamuk hasadına katıldı

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Serik ilçesinde pamuk hasadına katıldı

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Serik ilçesinde pamuk hasadına katıldı

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Serik ilçesinde pamuk hasadına katıldı

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