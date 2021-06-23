Antalya'da "1. Uluslararası Turizm Gastronomisi ve Ağırlama Zirvesi" düzenlendi

Antalya'da düzenlenen "1. Uluslararası Turizm Gastronomisi ve Ağırlama Zirvesi" başladı.

EXPO 2016 Antalya Fuar ve Kongre Merkezi'nde "Ağırlamada Farklılaşma" temasıyla düzenlenen organizasyonda, gastronomi ve ağırlama alanında faaliyet gösteren bazı firmalar stant açtı.

Antalya Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, beraberindeki Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gürbüz, Antalya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır ile stantları gezdi.

Yiyecek içecek stantlarındaki mini sebze, meyve ve taze baharatlar ziyaretçilerin ilgisini çekti.

Mini sebze meyve üretimi yapan tarım firmasının sahibi Mesut Türk, gazetecilere yaptığı açıklamada, 200 çeşit ürün yetiştirdiklerini söyledi.

Taze baharatlar, mini sebze ve meyvelerin dikkati çektiğini dile getiren Türk, "Yaşayan marullar, sağlıklı atıştırmalıklar da yetiştiriyoruz. Salgın sürecinde ürettiğimiz mini ürünleri farlı ülkelere ihraç ettik. Ürünlerimizin yüzde 60'ı yurt dışına gidiyor." diye konuştu.

Türk, fuarda iyi tarım modeliyle sağlıklı ürünleri nasıl yetiştirdiklerinin bilgisini verdiklerini ifade etti.

İki gün sürecek "1. Uluslararası Turizm Gastronomisi ve Ağırlama Zirvesi"nde gastronomi, restoran, otel ve turizm sektör temsilcilerinin sunum yapacağı bildirildi.

