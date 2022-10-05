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Antalya'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada, baba öldü, polis memuru oğlu yaralandı

05.10.2022 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada, baba öldü, polis memuru oğlu yaralandı

Antalya'nın Serik ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada baba öldü, polis memuru oğlu yaralandı.

Polis memuru E.S'nin kullandığı 66 DR 154 plakalı otomobil, Orta Mahalle Gedik Kavşağı'nda G.K. yönetimindeki 07 GKY 15 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazanın ardından polis memurunun aracı alev aldı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçtaki yangın itfaiye ekibince söndürüldü.

Sağlık ekibi, otomobilde bulunan polis memurunun babası İ.S'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan polis memuru ise Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza yerinden kaçan G.K'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Serik İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli E.S'nin, babasını havalimanından alarak evlerine döndükleri sırada kazanın meydana geldiği öğrenildi.

Antalya'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada, baba öldü, polis memuru oğlu yaralandı

Antalya'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada, baba öldü, polis memuru oğlu yaralandı

Antalya'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada, baba öldü, polis memuru oğlu yaralandı

Antalya'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada, baba öldü, polis memuru oğlu yaralandı

Antalya'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada, baba öldü, polis memuru oğlu yaralandı

Antalya'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada, baba öldü, polis memuru oğlu yaralandı

Antalya'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada, baba öldü, polis memuru oğlu yaralandı

Antalya'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada, baba öldü, polis memuru oğlu yaralandı

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Polis memuru Serik

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