Antalya'da 2022 turizminin başarısının temelini "atılan doğru adımlar" oluşturuyor

ANTALYA (AA)- Antalya Valisi Ersin Yazıcı, kaliteli hizmet ve Güvenli Turizm Sertifikası ile kentin adının tüm dünyaya yayıldığını belirterek, "Bu da 2022 başarımızın temelini oluşturdu." dedi.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliğinin (AKTOB) "Geleneksel Ekim Ayı Toplantısı"na Vali Yazıcı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Candemir Zoroğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başkonsolosu Cem Topçu, AKTOB Başkanı Erkan Yağcı, Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Deniz Varol ve sektör temsilcileri katıldı.

Vali Yazıcı, salgın döneminde atılan doğru adımların ve turistlere güven veren uygulamaların 2022 turizm sezonunda elde edilen başarının temelini oluşturduğunu söyledi.

Antalya'da 2022 sezonunun oldukça başarılı geçtiğini belirten Yazıcı, "Gururluyuz, mutluyuz ve yüzlerimiz gülüyor. Başarılı bir sezon geçiriyoruz. Şehrimizi ziyaret eden misafirlerimiz sizlerin sunmuş olduğu kaliteli hizmetler sayesinde buradan mutlu ayrılırken, aynı zamanda da gelecek için önemli bir referans edinmiş olduk." dedi.

Şehir olarak ülke ekonomisine ciddi katkılar sunan sorumluluğu olan bir kent olduklarını vurgulayan Yazıcı, bunu da layıkıyla yerine getirdiklerini ifade etti.

- "Biz çalışmaya, gayret etmeye, en iyisini sunmaya hep birlikte devam edeceğiz"

Turizm paydaşlarının da üstün hizmet kalitesiyle çalıştığını vurgulayan Yazıcı, "Kaliteli hizmetimiz ve güvenli turizm sertifikamızla adımız tüm dünyaya yayıldı. Bu da 2022 başarımızın temelini oluşturdu. Biz çalışmaya, gayret etmeye, en iyisini sunmaya hep birlikte devam edeceğiz. İnanıyorum ki 2023 turizm sezonu, 2022'den daha iyi olacak. Bu şehir başta turizmciler olmak üzere dünya standartlarında mal ve hizmet üretmeye devam edecek." diye konuştu.

AKTOB Başkanı Erkan Yağcı ise dünya genelinde ülkelerin temmuz ayı itibarıyla 2019 turizm rakamlarının yüzde 57’sini yakalamış durumda olduğunu söyledi.

Türkiye'nin ise 2022 sezonunda bu seviyenin üstünde ilerlediğine dikkati çeken Yağcı, "Türkiye'de sadece 8 ayda 32 milyon turist ağırladık. Antalya'ya eylül ayında 2 milyon kişi geldi. Kentimiz 2019'da 2 milyon 200 bin turist ağırlamıştı. Bu bazda baktığımızda 2019 rakamlarının yüzde 90'ını yakalamış durumdayız. Elde edilen rakamlar açıkça ortada görülüyor. Türkiye turizmde en hızlı dönüşümü yapan ülkelerin en başında geliyor." ifadesini kullandı.

Yağcı, 2022 sezonunda turizm pazarlarından başta Polonya, İngiltere olmak üzere 2019 rakamlarının yakalandığını kaydetti.