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Antalya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Golf Turnuvası düzenlendi

30.08.2022 17:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Golf Turnuvası düzenlendi

Antalya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla golf turnuvası düzenlendi

Taurus Golf Kulübü tarafından bu yıl 5'incisi organize edilen 30 Ağustos Zafer Bayramı Turnuvası, Belek Turizm Merkezi'nde bulunan Cornelia Diamond Golf Sahası'nda 80 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Gross kategorisinde birinci sırayı alan Şehmuz Işık, en uzun vuruş ödülünün de sahibi oldu.

A kategorisinde Bekir Başak Ünal birinci, Emre Bahtoğlu ikinci, Ayşe Altıntaş üçüncü, B kategorisinde ise Mehmet Metin birinci, Behçet Baki ikinci, Yusuf Alirıza Tulgar üçüncü sırada yer aldı.

Turnuvada deliğe en yakın vuruş ödülünü ise Yavuz Küçük kazandı.

Dereceye girenlere ödülleri, Taurus Golf Kulübü Kaptanı Ali Kızıldağ ve yetkililerce takdim edildi.

Antalya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Golf Turnuvası düzenlendi

Antalya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Golf Turnuvası düzenlendi

Antalya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Golf Turnuvası düzenlendi

Antalya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Golf Turnuvası düzenlendi

Antalya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Golf Turnuvası düzenlendi

Antalya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Golf Turnuvası düzenlendi

Antalya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Golf Turnuvası düzenlendi

Antalya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Golf Turnuvası düzenlendi

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antalya Serik Belek

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