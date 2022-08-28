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Antalya'da 3D boyutlu sanal evren merkezi, ziyaretçilerini ağırlamaya başladı

28.08.2022 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da 3D boyutlu sanal evren merkezi, ziyaretçilerini ağırlamaya başladı

Antalya'da Belek Turizm Merkezi'nde kurulan "Digiverse" adlı dijital evren, multimedya görsellerle misafirlerine farklı bir deneyim yaşatıyor.

Kentte 7'den 70'e her yaş grubunu sanat, teknoloji ve eğlence ile buluşturan ve 5 bin metrekarelik alanda kurulu Digiverse, ziyaretçilerine çıplak gözle 3D boyutlu sanal bir evren içerisinde yolculuk sunuyor. 360 derecelik sürükleyici sergi merkezinin yer aldığı mekanda, çocuklara yapay zeka teknolojileri de tanıtılıyor.

Digiverse Genel Müdürü Feride Uygun, AA muhabirine, dijital mekanın, turizmde ürün çeşitliliği noktasında önemli bir unsur oluşturduğunu söyledi.

İnsanların resimlerin canlandırıldığı sanal bir evrene taşındıkları bir macera yaşadıklarını aktaran Uygun, "Sanal evreni bugüne kadar hep gözlükle deneyimledik. Digiverse ile artık gözlüksüz çıplak gözle şahit olabiliyoruz." dedi.

Antalya'da 3D boyutlu sanal evren merkezi, ziyaretçilerini ağırlamaya başladı

Antalya'da 3D boyutlu sanal evren merkezi, ziyaretçilerini ağırlamaya başladı

Antalya'da 3D boyutlu sanal evren merkezi, ziyaretçilerini ağırlamaya başladı

Antalya'da 3D boyutlu sanal evren merkezi, ziyaretçilerini ağırlamaya başladı

Antalya'da 3D boyutlu sanal evren merkezi, ziyaretçilerini ağırlamaya başladı

Antalya'da 3D boyutlu sanal evren merkezi, ziyaretçilerini ağırlamaya başladı

Antalya'da 3D boyutlu sanal evren merkezi, ziyaretçilerini ağırlamaya başladı

Antalya'da 3D boyutlu sanal evren merkezi, ziyaretçilerini ağırlamaya başladı

Antalya'da 3D boyutlu sanal evren merkezi, ziyaretçilerini ağırlamaya başladı

Antalya'da 3D boyutlu sanal evren merkezi, ziyaretçilerini ağırlamaya başladı

Antalya'da 3D boyutlu sanal evren merkezi, ziyaretçilerini ağırlamaya başladı

Antalya'da 3D boyutlu sanal evren merkezi, ziyaretçilerini ağırlamaya başladı

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