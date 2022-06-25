Antalya'nın Alanya ilçesinde depoda 5 bin 236 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, kaçak içkiyle mücadele çalışmaları kapsamında Konaklı Mahallesi'ndeki depoya operasyon düzenledi.
Operasyonda 5 bin 236 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.
Depoda gözaltına alınan K.B. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, savcılıkça serbest bırakıldı.
Antalya'da 5 bin 236 şişe kaçak içki ele geçirildi
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