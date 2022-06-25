YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya'da 5 bin 236 şişe kaçak içki ele geçirildi

Antalya'da 5 bin 236 şişe kaçak içki ele geçirildi

25.06.2022 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da 5 bin 236 şişe kaçak içki ele geçirildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde depoda 5 bin 236 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, kaçak içkiyle mücadele çalışmaları kapsamında Konaklı Mahallesi'ndeki depoya operasyon düzenledi.

Operasyonda 5 bin 236 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

Depoda gözaltına alınan K.B. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, savcılıkça serbest bırakıldı.

Antalya'da 5 bin 236 şişe kaçak içki ele geçirildi

Antalya'da 5 bin 236 şişe kaçak içki ele geçirildi

Antalya'da 5 bin 236 şişe kaçak içki ele geçirildi

Antalya'da 5 bin 236 şişe kaçak içki ele geçirildi

Antalya'da 5 bin 236 şişe kaçak içki ele geçirildi

Antalya'da 5 bin 236 şişe kaçak içki ele geçirildi

Antalya'da 5 bin 236 şişe kaçak içki ele geçirildi

Antalya'da 5 bin 236 şişe kaçak içki ele geçirildi

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
antalya Alanya

Antalya Namaz Vakitleri 27 Haziran Pazartesi

İmsak
03:48
Sabah
05:33
Öğle
13:05
İkindi
16:56
Akşam
20:28
Yatsı
22:05
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ölümle burun buruna yolculuk! Saniyeler içinde ortalık karıştı

Ölümle burun buruna yolculuk! Saniyeler içinde ortalık karıştı

Kolon kanserine karşı çelik gibi koruyor! Günde 5 tanesi...

Kolon kanserine karşı çelik gibi koruyor! Günde 5 tanesi...

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Kolyeyle mastürbasyon yapmak istedi! Sonrasında...

Kolyeyle mastürbasyon yapmak istedi! Sonrasında...

Klima veya vantilatör olmadan da serinleyebilirsiniz

Klima veya vantilatör olmadan da serinleyebilirsiniz

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.