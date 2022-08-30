Antalya'da 5 yıldızlı otelde Büyük Zafer'in 100. yılı kutlandı

Yüzme havuzu içerisinde ve çevresinde ellerinde Türk Bayrakları ile bekleyen yerli ve yabancı turistler için dans gösterileri gerçekleştirildi.

- Yabancı turistlerin de katıldığı etkinlik kapsamında 33 metre boyunda Türk Bayrağı açıldı

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