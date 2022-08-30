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  4. Antalya'da 5 yıldızlı otelde Büyük Zafer'in 100. yılı kutlandı

Antalya'da 5 yıldızlı otelde Büyük Zafer'in 100. yılı kutlandı

30.08.2022 15:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yabancı turistlerin de katıldığı etkinlik kapsamında 33 metre boyunda Türk Bayrağı açıldı

Antalya'nın Serik ilçesinde, 5 yıldızlı bir otelde Büyük Zafer'in 100. Yıl dönümü, çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Etkinlik, 200 dansçıdan oluşan grup ve turistlerin katıldığı kortejle başladı.

Yüzme havuzu içerisinde ve çevresinde ellerinde Türk Bayrakları ile bekleyen yerli ve yabancı turistler için dans gösterileri gerçekleştirildi.

Arkasındaki flamada 30 Ağustos kutlama mesajı yer alan planör, sortiler yaparak izleyenleri selamlarken, otelin kulesinde 33 metre boyunda dev Türk Bayrağı açıldı.

Bayrak önündeki havuzda gerçekleştirilen "flyboard" gösterisini yerli ve yabancı turistler ilgiyle izledi.

Antalya'da 5 yıldızlı otelde Büyük Zafer'in 100. yılı kutlandı

- Yabancı turistlerin de katıldığı etkinlik kapsamında 33 metre boyunda Türk Bayrağı açıldı

Antalya'da 5 yıldızlı otelde Büyük Zafer'in 100. yılı kutlandı

Antalya'da 5 yıldızlı otelde Büyük Zafer'in 100. yılı kutlandı

Antalya'da 5 yıldızlı otelde Büyük Zafer'in 100. yılı kutlandı

Antalya'da 5 yıldızlı otelde Büyük Zafer'in 100. yılı kutlandı

Antalya'da 5 yıldızlı otelde Büyük Zafer'in 100. yılı kutlandı

Antalya'da 5 yıldızlı otelde Büyük Zafer'in 100. yılı kutlandı

Antalya'da 5 yıldızlı otelde Büyük Zafer'in 100. yılı kutlandı

Antalya'da 5 yıldızlı otelde Büyük Zafer'in 100. yılı kutlandı

Antalya'da 5 yıldızlı otelde Büyük Zafer'in 100. yılı kutlandı

Antalya'da 5 yıldızlı otelde Büyük Zafer'in 100. yılı kutlandı

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Anahtar Kelimeler:
antalya Serik Belek

Antalya Namaz Vakitleri 30 Ağustos Salı

İmsak
04:55
Sabah
06:19
Öğle
13:03
İkindi
16:42
Akşam
19:37
Yatsı
20:55
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