YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Antalya'da açılacak Interfresh Eurasia Yaş Sebze Meyve Fuarı, Bursalı üreticilere tanıtıldı

Antalya'da açılacak Interfresh Eurasia Yaş Sebze Meyve Fuarı, Bursalı üreticilere tanıtıldı

11.08.2022 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da açılacak Interfresh Eurasia Yaş Sebze Meyve Fuarı, Bursalı üreticilere tanıtıldı

Bursa'da, AntExpo AŞ tarafından 20-22 Ekim'de Antalya'da açılacak Interfresh Eurasia Yaş Sebze Meyve, Depolama, Ambalaj, Lojistik, Tarım Makineleri ve Teknolojileri Fuarı'nın tanıtımı için etkinlik düzenlendi.

Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) Yönetim Kurulu Başkanı Senih Yazgan, Uludağ İhracatçı Birlikleri'ndeki programda, Türkiye'de yaş meyve sebze sektöründe bugüne kadar sınırlı sayıda uluslararası organizasyon yapıldığını söyledi.

Türkiye'nin coğrafi konumunun önemine dikkati çeken Yazgan, şunları ifade etti:

"Türkiye'den çıkan bir tırın Orta Avrupa'ya ulaşma süresi, yolda ve gümrük kapılarında herhangi bir aksilik olmadığı takdirde 2,5 gün. Rusya'ya ulaşma süresi 2,5 gün. Orta Asya'ya ulaşma süresi yaklaşık 4-5 gün. Hele hele uçak kargoyla Uzak Doğu'ya ulaşmasının yaklaşık olarak 12 saatlik bir süreç olduğunu düşünürsek, özellikle yaş meyve tüketiminde önemli bir tedarik konumunda olabilecek bir coğrafi konumda. Böyle bir ülkenin bugüne kadar bu anlamda uluslararası müşterilerini kendi ülkesinde ağırlayamamış olması gerçekten büyük bir eksiklikti. Önceki yıllarda AntExpo AŞ ile yaş meyve sebze sektörüne yönelik uluslararası fuar organizasyonunu hayata geçirdik ancak pandemi nedeniyle ara verildi. Bu yılın sonuna doğru ekim ayı içinde önemli bir organizasyon yapılacak. Antalya'da yapılacak olan etkinliğe önemli ölçüde yurt dışından alım yapanlar ya da bizim şu anki var olan ihracatçılarımızın temas halinde olduğu müşterilerinin ülkemize getirilerek, ülkemizde ürünün üretildiği yer gösterilerek, hangi coğrafyalarda, hangi bölgelerde, nasıl bir tedarik çalışmasını yaptıklarını kendilerine göstererek ikna süreçlerini çok daha basit halledebilecekleri bir organizasyon olacak. Aynı zamanda ihracatçı firmalarımızın, tesislerini bu türdeki tedarikçilerine gösterebilme fırsatını yaratabileceği bir etkinlik olacak. O nedenle biz bunu çok önemsiyoruz."

AntExpo Fuarcılık Hizmetleri AŞ Genel Müdürü Murat Özer de fuarın iki yıl aradan sonra üçüncüsünün gerçekleştirileceğini belirtti.

Yaş meyve sebze sektöründe insanların gördüklerini, dokunduklarını almak istediğini dile getiren Özer, şunları kaydetti:

"İnsanlar meyveleri tatmak istiyor. Dolayısıyla bu fuarlar bu açıdan ön plana çıkıyor. Bu sene biraz daha tecrübeliyiz. En son fuara 97 katılımcı firma oldu. Bu sene de bu rakama ulaşacağımıza inanıyorum. Yurt dışı alım heyetleri programına geçtiğimiz senelerden çok daha farklı bir şekilde çalışıyoruz. Direkt nokta atışı yapıyoruz. 4 bin 500-5 bin firmamız var. Bunlar Avrupa özelinde, Türkiye ve Akdeniz coğrafyasından düzenli mal alanlar. Bu firmaları tek tek Türkiye'ye davet ediyoruz. Hedefimiz yaklaşık yüzde 10'unu getirmek."

Ticaret Bakanlığının da fuarı destek kapsamına aldığını söyleyen Özer, bu organizasyonun yurt dışındaki ticaret müşavirleri tarafından duyurulduğunu belirtti.

Üretici ve ihracatçı firmaların temsilcilerinin katıldığı toplantı, soru-cevap bölümünün ardından sonra erdi.

Antalya'da açılacak Interfresh Eurasia Yaş Sebze Meyve Fuarı, Bursalı üreticilere tanıtıldı

Antalya'da açılacak Interfresh Eurasia Yaş Sebze Meyve Fuarı, Bursalı üreticilere tanıtıldı

Antalya'da açılacak Interfresh Eurasia Yaş Sebze Meyve Fuarı, Bursalı üreticilere tanıtıldı

Antalya'da açılacak Interfresh Eurasia Yaş Sebze Meyve Fuarı, Bursalı üreticilere tanıtıldı

Antalya'da açılacak Interfresh Eurasia Yaş Sebze Meyve Fuarı, Bursalı üreticilere tanıtıldı

Antalya'da açılacak Interfresh Eurasia Yaş Sebze Meyve Fuarı, Bursalı üreticilere tanıtıldı

Antalya'da açılacak Interfresh Eurasia Yaş Sebze Meyve Fuarı, Bursalı üreticilere tanıtıldı

Antalya'da açılacak Interfresh Eurasia Yaş Sebze Meyve Fuarı, Bursalı üreticilere tanıtıldı

Antalya'da açılacak Interfresh Eurasia Yaş Sebze Meyve Fuarı, Bursalı üreticilere tanıtıldı

Antalya'da açılacak Interfresh Eurasia Yaş Sebze Meyve Fuarı, Bursalı üreticilere tanıtıldı

Antalya'da açılacak Interfresh Eurasia Yaş Sebze Meyve Fuarı, Bursalı üreticilere tanıtıldı

Antalya'da açılacak Interfresh Eurasia Yaş Sebze Meyve Fuarı, Bursalı üreticilere tanıtıldı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
antalya Bursa fuar

Bursa Namaz Vakitleri 11 Ağustos Perşembe

İmsak
04:27
Sabah
06:04
Öğle
13:14
İkindi
17:04
Akşam
20:14
Yatsı
21:45

Bursa Nöbetçi Eczaneler11 Ağustos Perşembe

Yeni Orhan Eczanesi
Buyukorhan
Bayer Eczanesi
Gemlik
Özgür Şifa Eczanesi
Gursu
Derman Eczanesi
Harmancik
Alper Eczanesi
Inegol
Yeni İnegöl Eczanesi
Inegol
Anadolu Eczanesi
Inegol
Tümünü Göster
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Zeytinli Rock Festivali'nin yasaklanmasına tepki! "Pilavlı mevlütler..."

Zeytinli Rock Festivali'nin yasaklanmasına tepki! "Pilavlı mevlütler..."

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Rahatlığından ve tarzından ödün vermek istemeyen erkeklerin favorisi boxerlar

Rahatlığından ve tarzından ödün vermek istemeyen erkeklerin favorisi boxerlar

Her gece balla karıştırıp tüketin! Etkisi inanılmaz

Her gece balla karıştırıp tüketin! Etkisi inanılmaz

Transparan tulumuna yorum yağdı! “Amacı ne?”

Transparan tulumuna yorum yağdı! “Amacı ne?”

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.