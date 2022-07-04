Antalya'da anne adayları "gebe okulu" ile doğuma sağlıklı hazırlanıyor

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hizmete sunulan "gebe okulu" ile anne adaylarının doğuma sağlıklı ve huzurlu hazırlanması amaçlanıyor.

Hastaneye başvuran anne adayları, Bebek Dostu Hastane Biriminde görev alan doktor, hemşire ve ebelerin desteğiyle gebelikten doğum sonrası sürece kadar gerekli eğitimleri alıyor.

Hastanede doğumu kolaylaştıracak egzersizler yaptırılan gebelere, doğum yöntemleri, doğum öncesi ve sonrası beslenme, bebek bakımı ve emzirme yöntemleri ile anne sütünün önemi konularında bilgi veriliyor.

Birimde görevli doktorlardan Müjgan Müjde İpekçi, AA muhabirine, "gebelik okulu"na başvuran anne adaylarının gebelik haftasına göre kayıtlarını yaptıklarını söyledi.

Anne adaylarının aldıkları eğitimler sayesinde daha rahat bir doğum yaşadıklarını belirten İpekçi, gebelere teorik ve uygulamalı eğitimler verdiklerini kaydetti.

Emzirme danışması olarak görev yapan hemşire Ferdane Duman ise eğitime gelmeyen gebeler ile gelenler arasında oldukça büyük bir fark olduğunu gözlemlediklerini ifade etti.

"Gebelik okulu"na devam eden anne adayı Mine Aydın Kocagöncü de 35 haftalık hamile olduğunu ve gebeliğinin başlarında hastaneye başvurduğunu anlattı.

Aldığı eğitimler sayesinde gebelik sürecini psikolojik ve fizyolojik olarak daha rahat geçirdiğini aktaran Kocagöncü, doğum sonrasında da bebeğine daha faydalı olabileceğini düşündüğünü dile getirdi.