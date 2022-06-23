Antalya'da arazide bulunan şahin yavrularına sahip çıkıldı

Antalya'nın Serik ilçesinde arazide bulunan iki şahin yavrusu, tedaviye alındı.
Boğazkent Mahallesi'nde hayvanseverlerce bulunan şahin yavruları veteriner Faruk Ogan'ın kliniğine götürüldü.
Klinikte tedaviye alınan yavruların sağlık durumu iyiye gittiği belirtildi.
Ogan, gazetecilere, yavruların annelerinin avcılar tarafından vurulduğunun düşünüldüğünü söyledi.
Kuşların ilk geldiklerinde insanlardan çok korktuklarını dile getiren Ogan, "Korktukları için mama veriyorduk ama yemiyorlardı. Daha sonra yavaş yavaş mama yemeğe ve bize güvenmeye başladılar. Şu an genel durumları çok iyi." dedi.
Ogan, yavruların tedavilerinin tamamlanmasının ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edileceğini kaydetti.
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