Açıklamada görüşlerine yer verilen Ziraat Mühendisi Seyit Emre Bilici, ata tohumundan tahminin üzerinde verim elde edildiğini belirterek, hasadı yapılan buğdayın dörtte birini bir sonraki yıl tekrar toprakla buluşturmak üzere çiftçilere dağıtacaklarını ifade etti.

İbradı'nın Ürünlü Mahallesi'nde 26 dönüm, Gündoğmuş'un Karaköy Mahallesi'nde 37 dönüm alana ekilen, kuraklığa ve sert iklime dayanıklı "Karakılçık" ve "Kayra" türü buğdaylar verimliliğiyle çiftçileri memnun etti.

Antalya'da atıl alanlara ekilen ata tohumu buğdaylar hasat edildi

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