YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya'da atıl alanlara ekilen ata tohumu buğdaylar hasat edildi

Antalya'da atıl alanlara ekilen ata tohumu buğdaylar hasat edildi

04.07.2022 13:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da atıl alanlara ekilen ata tohumu buğdaylar hasat edildi

Antalya'da atıl alanların tarıma kazandırılması amacıyla yürütülen Ata Tohumu Projesi kapsamında ekilen buğdayların hasadı yapıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, kırsal mahallelerdeki çiftçilere ata tohumu desteği sağlayarak, terk edilmiş tarım arazilerini üretime kazandırdı.

Proje çerçevesinde İbradı ve Gündoğmuş ilçelerinde aralık ayında toprakla buluşturulan ve başak veren buğdayların hasadı gerçekleştirildi.

İbradı'nın Ürünlü Mahallesi'nde 26 dönüm, Gündoğmuş'un Karaköy Mahallesi'nde 37 dönüm alana ekilen, kuraklığa ve sert iklime dayanıklı "Karakılçık" ve "Kayra" türü buğdaylar verimliliğiyle çiftçileri memnun etti.

- "Tahminimizin üzerinde verim elde ettik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ziraat Mühendisi Seyit Emre Bilici, ata tohumundan tahminin üzerinde verim elde edildiğini belirterek, hasadı yapılan buğdayın dörtte birini bir sonraki yıl tekrar toprakla buluşturmak üzere çiftçilere dağıtacaklarını ifade etti.

Bilici, hasatta elde edilen sap ve samanla Manavgat yangınından etkilenen çiftçilere balya desteği sağlayacaklarını bildirdi.

Ürünlü Mahalle Muhtarı Murat Yamansoy da özellikle "Karakılçık" buğdayından çok iyi verim elde ettiklerini kaydetti.

Antalya'da atıl alanlara ekilen ata tohumu buğdaylar hasat edildi

Antalya'da atıl alanlara ekilen ata tohumu buğdaylar hasat edildi

Antalya'da atıl alanlara ekilen ata tohumu buğdaylar hasat edildi

Antalya'da atıl alanlara ekilen ata tohumu buğdaylar hasat edildi

Antalya'da atıl alanlara ekilen ata tohumu buğdaylar hasat edildi

Antalya'da atıl alanlara ekilen ata tohumu buğdaylar hasat edildi

Antalya'da atıl alanlara ekilen ata tohumu buğdaylar hasat edildi

Antalya'da atıl alanlara ekilen ata tohumu buğdaylar hasat edildi

Antalya'da atıl alanlara ekilen ata tohumu buğdaylar hasat edildi

Antalya'da atıl alanlara ekilen ata tohumu buğdaylar hasat edildi

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
antalya ata tohumu hasat

Antalya Namaz Vakitleri 4 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:52
Sabah
05:36
Öğle
13:07
İkindi
16:57
Akşam
20:27
Yatsı
22:04
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çıplaklığı pahalıya patladı! Penisini ve testislerini ...

Çıplaklığı pahalıya patladı! Penisini ve testislerini ...

Sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı! Beğeni butonu çöktü

Sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı! Beğeni butonu çöktü

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Alışveriş merkezinde pantolonunu indirip tuvaletini yaptı

Alışveriş merkezinde pantolonunu indirip tuvaletini yaptı

Sevgilisiyle aşk pozunu paylaştı! "Hep ol yanımda"

Sevgilisiyle aşk pozunu paylaştı! "Hep ol yanımda"

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.