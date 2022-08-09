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Antalya'da çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü

09.08.2022 20:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınında 5 dönüm alan zarar gördü.

Uzunlar Mahallesi Havud mevkisindeki ormanlık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede yayılan alevlere, 4 uçak, 3 helikopter ve 11 arazözle müdahale edildi.

Yaklaşık 1 saatlik çalışmayla kontrol altına alınan yangında, 5 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

Ekipler, bölgede soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Antalya'da çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü

Antalya'da çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü

Antalya'da çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü

Antalya'da çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü

Antalya'da çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü

Antalya'da çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü

Antalya'da çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü

Antalya'da çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü

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Anahtar Kelimeler:
antalya Manavgat

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