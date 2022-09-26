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Antalya’da çıkan orman yangınında 5 dekar alan yandı

26.09.2022 20:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da çıkan orman yangınında 5 dekar alan yandı

Antalya’nın Serik ilçesinde çıkan orman yangınında 5 dekar ormanlık alan yandı.

Akçapınar Mahallesi Uçansu Şelalesi yolu Zindan mevkisindeki ormanlık alanda akşam henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bodrum yangın kulesinin yangını fark etmesi üzerine bölgeye jandarma ve Orman İşletme Müdürlüğüne ait 2 uçak, 8 arazöz ile 50 personel sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında 5 dekar ormanlık alan yanarak zarar gördü.

Yangın alanında soğutma çalışmaları devam ediyor.

Antalya’da çıkan orman yangınında 5 dekar alan yandı

Antalya’da çıkan orman yangınında 5 dekar alan yandı

Antalya’da çıkan orman yangınında 5 dekar alan yandı

Antalya’da çıkan orman yangınında 5 dekar alan yandı

Antalya’da çıkan orman yangınında 5 dekar alan yandı

Antalya’da çıkan orman yangınında 5 dekar alan yandı

Antalya’da çıkan orman yangınında 5 dekar alan yandı

Antalya’da çıkan orman yangınında 5 dekar alan yandı

Antalya’da çıkan orman yangınında 5 dekar alan yandı

Antalya’da çıkan orman yangınında 5 dekar alan yandı

Antalya’da çıkan orman yangınında 5 dekar alan yandı

Antalya’da çıkan orman yangınında 5 dekar alan yandı

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antalya Serik orman yangını orman işletme müdürlüğü

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