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Antalya'da çıkan orman yangınları büyümeden söndürüldü

07.09.2021 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da çıkan orman yangınları büyümeden söndürüldü

Antalya'nın Demre ve Kaş ilçelerinde çıkan orman yangınları, ekiplerin zamanında müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Manavgat'taki orman yangınının ardından 19 ilçenin dört bir tarafında teyakkuzda bekleyen itfaiye ekipleri, Beymelek Mahallesi Palamut mevkisinde seraların bulunduğu ormanlık alanda çıkan yangına müdahale etti.

Demre itfaiyesi ve Demre Orman İşletme Şefliği ekipleri tarafından hızlı bir şekilde müdahale edilen yangın, büyümeden kontrol altına alındı.

Kaş ilçesine bağlı Sinneli Mahallesi'ndeki orman yangınına da Kaş Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri arazözlerle müdahale etti.

Söndürme çalışmalarına bir helikopterin de havadan destek verdiği yangın kontrol altına alındı.

Ekipler, yanan alanlarda soğutma çalışması yapmaya başladı.

Antalya'da çıkan orman yangınları büyümeden söndürüldü

Antalya'da çıkan orman yangınları büyümeden söndürüldü

Antalya'daki orman yangını büyümeden söndürüldü

Antalya'daki orman yangını büyümeden söndürüldü

Antalya'daki orman yangını büyümeden söndürüldü

Antalya'daki orman yangını büyümeden söndürüldü

Antalya'daki orman yangını büyümeden söndürüldü

Antalya'daki orman yangını büyümeden söndürüldü

Antalya'daki orman yangını büyümeden söndürüldü

Antalya'daki orman yangını büyümeden söndürüldü
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Anahtar Kelimeler:
antalya

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