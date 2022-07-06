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Antalya'da deniz kıyısına çıkan caretta caretta için sahil boşaltıldı

06.07.2022 00:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da deniz kıyısına çıkan caretta caretta için sahil boşaltıldı

Antalya Konyaaltı Sahili'nde kumsal alana çıkan caretta caretta için sahilin bir bölümü polis ve özel güvenlik ekiplerince boşaltıldı.

Konyaaltı Sahilinde denizde bir kaplumbağanın ilerlemeye çalıştığını gören Mehmet Özbek, durumu polise ve bölgede görev yapan özel güvenlik görevlilerine bildirdi.

İhbarın ardından olay yerine gelen ekipler, kumsala çıkan caretta carettanın yumurta bırakmak için bölgeye gelmiş olabileceği uyarısında bulundu.

Çevrede bulunan vatandaşları uzaklaştıran ekipler, bir süreliğine sahili boşalttı.

Boşaltılan alanda gezinen caretta caretta, daha sonra tekrar denize girerek gözden kayboldu.

Caretta carettayı ilgiyle izleyen vatandaşlar, bu anları cep telefonları ile görüntülemeye çalıştı.

Antalya'da deniz kıyısına çıkan caretta caretta için sahil boşaltıldı

Antalya'da deniz kıyısına çıkan caretta caretta için sahil boşaltıldı

Antalya'da deniz kıyısına çıkan caretta caretta için sahil boşaltıldı

Antalya'da deniz kıyısına çıkan caretta caretta için sahil boşaltıldı

Antalya'da deniz kıyısına çıkan caretta caretta için sahil boşaltıldı

Antalya'da deniz kıyısına çıkan caretta caretta için sahil boşaltıldı

Antalya'da deniz kıyısına çıkan caretta caretta için sahil boşaltıldı

Antalya'da deniz kıyısına çıkan caretta caretta için sahil boşaltıldı

Antalya'da deniz kıyısına çıkan caretta caretta için sahil boşaltıldı

Antalya'da deniz kıyısına çıkan caretta caretta için sahil boşaltıldı

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Anahtar Kelimeler:
antalya kumsal sahil

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