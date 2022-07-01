Yüzme, denizden çapa çıkarma ve yağlı direkten bayrak alma yarışmaları ile flyboard gösterisi renkli görüntülere sahne oldu.

Program, TAGEM Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğünce yat limanından denize 10 bin çupra ve 10 bin levrek yavrusu bırakılmasıyla başladı.

Antalya'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı

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