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Antalya'da devrilen traktörün altında kalan sera işçisi öldü

29.06.2021 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da devrilen traktörün altında kalan sera işçisi öldü

Antalya'nın Serik ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sera işçisi hayatını kaybetti.

Ramazan Genç'in (55) kullandığı 07 FN 031 plakalı traktör, Yanköy Mahallesi'nde devrildi.

Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Genç'in kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

İtfaiye ekiplerince traktörün altından çıkarılan Genç'in cesedi, Serik Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Antalya'da devrilen traktörün altında kalan sera işçisi öldü

Antalya'da devrilen traktörün altında kalan sera işçisi öldü

Antalya'da devrilen traktörün altında kalan sera işçisi öldü

Antalya'da devrilen traktörün altında kalan sera işçisi öldü

Antalya'da devrilen traktörün altında kalan sera işçisi öldü

Antalya'da devrilen traktörün altında kalan sera işçisi öldü
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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası antalya

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