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Antalya'da Dijital Çağda Sosyal Ağlar Hukuku Çalıştayı düzenlendi

20.10.2022 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da Dijital Çağda Sosyal Ağlar Hukuku Çalıştayı düzenlendi

Basın İlan Kurumu (BİK) tarafından hazırlanan Dijital Çağda Sosyal Ağlar Hukuku Çalıştaylarının beşinci oturumu, Antalya'da yapıldı.

Avrupa Birliği Erasmus + programı KA 1 Gençlik Katılım Faaliyetleri kapsamında finanse edilen çalıştay, kent merkezindeki bir otelde gerçekleştirildi.

Üniversitelerin iletişim ve hukuk fakültelerinde eğitim gören öğrenciler ile akademisyenler, hukukçu ve gazetecilerin katıldığı çalıştayda, sosyal ağlarda dezenformasyonun yaygınlaşmasının önüne geçilmesi ve suça evrilmesinin engellenmesi üzerine çözüm önerileri değerlendirildi.

BİK'in sosyal ağlara yönelik hukuki düzenleme ve çalışmalara katkı sunmak için gerçekleştirdiği çalıştayda katılımcıların sosyal ağlar hukuku kapsamında açık bulunan ve çözüme kavuşmamış sorunları tespit ederek çözüm önerileri sunmaları amaçlanıyor.

BİK Antalya Şube Müdürü Nedim Engin, BİK Eğitim Şefi Cenk Koray Doğan'ın da yer aldığı programda, sunumların ardından katılımcılara sertifikaları verildi.

Daha önce Erzurum, Ankara, Ordu ve Diyarbakır'da düzenlenen çalıştay, ileriki günlerde İzmir ve İstanbul'da da gerçekleştirilecek.

Antalya'da Dijital Çağda Sosyal Ağlar Hukuku Çalıştayı düzenlendi

Antalya'da Dijital Çağda Sosyal Ağlar Hukuku Çalıştayı düzenlendi

Antalya'da Dijital Çağda Sosyal Ağlar Hukuku Çalıştayı düzenlendi

Antalya'da Dijital Çağda Sosyal Ağlar Hukuku Çalıştayı düzenlendi

Antalya'da Dijital Çağda Sosyal Ağlar Hukuku Çalıştayı düzenlendi

Antalya'da Dijital Çağda Sosyal Ağlar Hukuku Çalıştayı düzenlendi

Antalya'da Dijital Çağda Sosyal Ağlar Hukuku Çalıştayı düzenlendi

Antalya'da Dijital Çağda Sosyal Ağlar Hukuku Çalıştayı düzenlendi

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