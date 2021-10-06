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Antalya'da ekimde deniz keyfi

06.10.2021 16:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hafta sonu sıcaklığın mevsim normallerinin 2 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor

Antalya'da turistler ve vatandaşlar, denizin keyfini çıkardı.

Türkiye'nin bazı illerinde kar yağışı etkili olurken, hava sıcaklığının 28, deniz suyu sıcaklığının 26 derece kaydedildiği Antalya'da plajlarda hareketlilik sürüyor.

Antalyalılar ve turistler, Konyaaltı, Lara ve Sarısu sahillerinde yoğunluk oluşturdu.

Plajdaki şezlonglara ve kumsala uzanıp güneşlenen tatilciler, denize girdi, palmiye ağaçlarının altında yürüyüş yaptı, bisiklet sürdü, bazıları da kitap okudu.

Çocukların kumsalda oynaması renkli görüntüler oluşturdu.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Hava Tahmin ve Uyarı Merkezinden alınan bilgiye göre, hafta sonunda hava sıcaklığının mevsim normallerinin 2 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Antalya'da ekimde deniz keyfi

- Hafta sonu sıcaklığın mevsim normallerinin 2 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor

Antalya'da ekimde deniz keyfi

Antalya'da ekimde deniz keyfi

Antalya'da ekimde deniz keyfi

Antalya'da ekimde deniz keyfi

Antalya'da ekimde deniz keyfi

Antalya'da ekimde deniz keyfi

Antalya'da ekimde deniz keyfi

Antalya'da ekimde deniz keyfi

Antalya'da ekimde deniz keyfi

Antalya'da ekimde deniz keyfi
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Anahtar Kelimeler:
meteoroloji antalya

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