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  4. Antalya'da elektrik tellerine takılan deniz paraşütündeki 2 turist yaralandı

Antalya'da elektrik tellerine takılan deniz paraşütündeki 2 turist yaralandı

26.06.2022 18:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da elektrik tellerine takılan deniz paraşütündeki 2 turist yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde deniz paraşütünün elektrik tellerine takılması sonucu hafif yaralanan Alman uyruklu 2 kadın turist hastaneye kaldırıldı.

Side Mahallesi Kumköy Jandarma Karakolu yakınlarındaki su sporları merkezinde, tekneye bağlı deniz paraşütünün, havalanmasından kısa bir süre sonra ipi koptu.

Karaya doğru sürüklenmeye başlayan deniz paraşütü, elektrik tellerine çarptı.

Paraşütte bulunan Alman uyruklu Maria Madelena Ebert (31) ve Deniz Elena Arslan (32) hafif şekilde yaralandı.

Tedbir amaçlı özel bir hastaneye kaldırılan turistlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kopan elektrik telleri zeytin bahçesinde kuru otların tutuşmasına neden olurken, itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü.

Direkte takılı kalan paraşüt ekipler tarafından indirildi.

Paraşütün havada sürüklenmesi, çevredeki vatandaşlarca cep telefonuyla kaydedildi.

Antalya'da elektrik tellerine takılan deniz paraşütündeki 2 turist yaralandı

Antalya'da elektrik tellerine takılan deniz paraşütündeki 2 turist yaralandı

Antalya'da elektrik tellerine takılan deniz paraşütündeki 2 turist yaralandı

Antalya'da elektrik tellerine takılan deniz paraşütündeki 2 turist yaralandı

Antalya'da elektrik tellerine takılan deniz paraşütündeki 2 turist yaralandı

Antalya'da elektrik tellerine takılan deniz paraşütündeki 2 turist yaralandı

Antalya'da elektrik tellerine takılan deniz paraşütündeki 2 turist yaralandı

Antalya'da elektrik tellerine takılan deniz paraşütündeki 2 turist yaralandı

Antalya'da elektrik tellerine takılan deniz paraşütündeki 2 turist yaralandı

Antalya'da elektrik tellerine takılan deniz paraşütündeki 2 turist yaralandı

Antalya'da elektrik tellerine takılan deniz paraşütündeki 2 turist yaralandı

Antalya'da elektrik tellerine takılan deniz paraşütündeki 2 turist yaralandı

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