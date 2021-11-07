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Antalya'da evde çıkan yangın hasara neden oldu

07.11.2021 19:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alevlerin kısa sürede yayılması üzerine binadakiler tedbir amaçlı tahliye edildi

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde evde çıkan yangın söndürüldü.

Gazi Mahallesi'nde Mehmet Yaman'a ait üç katlı binanın son katında yangın çıktı. Dumanı fark eden çevredekiler, yetkililerden yardım istedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yaklaşık iki saatte kontrol altına alınan yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

Birinci ve ikinci katta oturan aileler, tedbir amaçlı tahliye edildi.

Mahallelilerden Veli Yıldız, yaptığı açıklamada, dumanı fark edince ev sahiplerini uyarmak için kapının zilini çaldığını ancak evde kimsenin olmadığını belirtti.

Alevlerin kısa sürede yayıldığını anlatan Yıldız, "Evden patlama sesleri geldi, böyle olunca kimse yaklaşamadı. Zaten itfaiye ekiplerine haber vermiştik. Ekipler, yangına müdahale etti." dedi.

Antalya'da evde çıkan yangın hasara neden oldu

- Alevlerin kısa sürede yayılması üzerine binadakiler tedbir amaçlı tahliye edildi

Antalya'da evde çıkan yangın hasara neden oldu

Antalya'da evde çıkan yangın hasara neden oldu

Antalya'da evde çıkan yangın hasara neden oldu

Antalya'da evde çıkan yangın hasara neden oldu

Antalya'da evde çıkan yangın hasara neden oldu

Antalya'da evde çıkan yangın hasara neden oldu

Antalya'da evde çıkan yangın hasara neden oldu

Antalya'da evde çıkan yangın hasara neden oldu

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