YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya'da golf turizminde hareketlilik yaşanıyor

Antalya'da golf turizminde hareketlilik yaşanıyor

16.07.2022 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Turizmci ve golf kulübü genel müdürü Cahit Şahin: - "Bu sezon beklentilerin üzerinde İngiliz ve Alman golf turisti geldi"

Dünyanın farklı ülkelerinden gelen turistlerin tatil yaptığı Antalya'da, golf turizminde de hareketlilik yaşanıyor.

Antalya Ticaret Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Üyesi ve Maxx Royal Golf Kulübü Genel Müdürü Cahit Şahin, gazetecilere, golf turizmi sezonunun yoğun geçtiğini söyledi.

Daha çok İngiliz ve Güney Afrika'dan gelen golf tutkunlarına ev sahipliği yaptıklarını anlatan Şahin, "Yaz sezonu nedeniyle otellerin dolulukları çok iyi. Golf turizmi olarak mevcut rezervasyonlarla rekor yılı olan 2019'un sayılarını yakalıyoruz. Hatta biraz da geçeriz diye düşünüyoruz. Eylül, ekim, kasım ve aralık verileri bunu gösteriyor." diye konuştu.

Şahin, salgın sonrası turizmde görülen hareketliliğin golf sahalarına da yansıdığını kaydetti.

Hareketliliğin kışın da sürmesini beklediklerini vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"Bu sezon beklentilerin üzerinde İngiliz ve Alman golf turisti geldi. Balkan ülkeleri, Endonezya ve Malezya'dan tutun da Güney Afrika'ya kadar turizm çeşitlemesi var. Antalya'ya direkt uçuş yapan şirketlerin buna çok katkısı oldu. Türkiye'ye gelip golf oynayan, tatil yapanların pozitif algılarının yeni sezona da yansıyacağını düşünüyorum. Turizm beklentileri şu anda yüzümüzü güldürüyor, güldürmeye de devam edecek."

Antalya'da golf turizminde hareketlilik yaşanıyor

- Turizmci ve golf kulübü genel müdürü Cahit Şahin: - "Bu sezon beklentilerin üzerinde İngiliz ve Alman golf turisti geldi"

Antalya'da golf turizminde hareketlilik yaşanıyor

Antalya'da golf turizminde hareketlilik yaşanıyor

Antalya'da golf turizminde hareketlilik yaşanıyor

Antalya'da golf turizminde hareketlilik yaşanıyor

Antalya'da golf turizminde hareketlilik yaşanıyor

Antalya'da golf turizminde hareketlilik yaşanıyor

Antalya'da golf turizminde hareketlilik yaşanıyor

Antalya'da golf turizminde hareketlilik yaşanıyor

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
antalya Serik

Antalya Namaz Vakitleri 16 Temmuz Cumartesi

İmsak
04:03
Sabah
05:43
Öğle
13:08
İkindi
16:58
Akşam
20:23
Yatsı
21:57
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Dünya üzerindeki cehennem! Nam salmış hapishane tüyler ürpertti

Dünya üzerindeki cehennem! Nam salmış hapishane tüyler ürpertti

Böyle eğlence görülmedi! Kızgın boğa insanlarla top gibi oynadı

Böyle eğlence görülmedi! Kızgın boğa insanlarla top gibi oynadı

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Üzerindeki her şeyi çıkarttı! Kendisini havuza attı

Üzerindeki her şeyi çıkarttı! Kendisini havuza attı

Gelin ve damadın seksi dansına kayınvalidenin tepkisi olay oldu

Gelin ve damadın seksi dansına kayınvalidenin tepkisi olay oldu

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.