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Antalya'da görme engellilere yönelik "sahilde kütüphane" etkinliği düzenlendi

10.09.2022 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da görme engellilere yönelik "sahilde kütüphane" etkinliği düzenlendi

Antalya'nın Kemer ilçesinde görme engellilere yönelik "sahilde kütüphane" etkinliği gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının Çamyuva Halk Plajı'nda, Tekelioğlu İl Halk Kütüphanesi tarafından düzenlenen etkinliğe, çoğu öğrenci 30 görme engelli katıldı.

Etkinlikte katılımcılara yönelik nefes çalışması, drama ve yaratıcı okuma atölyeleri, sesli betimleme film gösterimi ile ritim atölyesi çalışmaları yapıldı.

Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği Başkanı Oğuz Özdemir, görme engelli bireylerin farklı etkinliklere katılarak güzel vakit geçirdiğini ve sosyal anlamda kendilerini geliştirdiğini kaydetti.

Görme engelli Turgay Çarıklıoğlu da güzel bir havada arkadaşlarıyla sahilde buluştukları için mutlu olduklarını ifade etti. Çarıklıoğlu, nefes egzersizi, sesli betimleme gibi etkinliklere katıldıklarını anlattı.

Çocuk kitabı yazarı Serap Şahin de görme engellilerle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirerek, "Yaratıcı okuma yaptık. Eşsiz Mavi adlı kitabımla ilgili konuştuk. Atölye çalışmaları yaptık. Görme engelli çocukların enerjisi, katılımı diğer gruplara göre daha yüksekti." dedi.

Antalya'da görme engellilere yönelik "sahilde kütüphane" etkinliği düzenlendi

Antalya'da görme engellilere yönelik "sahilde kütüphane" etkinliği düzenlendi

Antalya'da görme engellilere yönelik "sahilde kütüphane" etkinliği düzenlendi

Antalya'da görme engellilere yönelik "sahilde kütüphane" etkinliği düzenlendi

Antalya'da görme engellilere yönelik "sahilde kütüphane" etkinliği düzenlendi

Antalya'da görme engellilere yönelik "sahilde kütüphane" etkinliği düzenlendi

Antalya'da görme engellilere yönelik "sahilde kütüphane" etkinliği düzenlendi

Antalya'da görme engellilere yönelik "sahilde kütüphane" etkinliği düzenlendi

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Anahtar Kelimeler:
görme engelli il kültür ve turizm müdürlüğü

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