İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü Çetin, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Antalya'da halk otobüsüne arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü

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