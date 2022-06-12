Antalya'nın Alanya ilçesinde halk otobüsüne arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Necip Çetin'in (23) kullandığı 07 HUV 63 plakalı otomobil, Kestel Mahallesi D400 kara yolunda H.Ç. (54) idaresindeki 07 HCL 53 plakalı halk otobüsüne arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü Çetin, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
Çetin'in cenazesi Alanya Belediyesi morguna kaldırıldı.
Öte yandan aracını ambulans görünümlü hale getiren Çetin'in Alanya'ya 2. Alanya Tuning Fest Modifiye Fuarı'na katılmak için geldiği öğrenildi.
Antalya'da halk otobüsüne arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü
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