Burada tamiratı yapılan otobüsü kontrol etmek için bir süre tur atan sürücü, terminale girmek için Antalya Bulvarı Otogar Kavşağı'ndaki kırmızı ışıkta beklerken araç motor kısmından alev aldı.

Antalya'da hareket halindeyken alev alan yolcu otobüsü yandı

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