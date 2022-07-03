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Antalya'da hareket halindeyken alev alan yolcu otobüsü yandı

03.07.2022 20:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da hareket halindeyken alev alan yolcu otobüsü yandı

Antalya'da hareket halindeyken motor kısmından alev alan yolcu otobüsü yanarak kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, şoför H.T, Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde arızalanan 01 AHR 480 plakalı yolcu otobüsünü tamir ettirmek için muavinle birlikte sanayiye götürdü.

Burada tamiratı yapılan otobüsü kontrol etmek için bir süre tur atan sürücü, terminale girmek için Antalya Bulvarı Otogar Kavşağı'ndaki kırmızı ışıkta beklerken araç motor kısmından alev aldı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, kısa sürede yayılan alevlere müdahale etti. Polis ekipleri de bölgeyi trafiğe kapatarak önlem aldı.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, otobüs kullanılamaz hale geldi.

Yangından şoför ve muavin yara almadan kurtuldu.

Antalya'da hareket halindeyken alev alan yolcu otobüsü yandı

Antalya'da hareket halindeyken alev alan yolcu otobüsü yandı

Antalya'da hareket halindeyken alev alan yolcu otobüsü yandı

Antalya'da hareket halindeyken alev alan yolcu otobüsü yandı

Antalya'da hareket halindeyken alev alan yolcu otobüsü yandı

Antalya'da hareket halindeyken alev alan yolcu otobüsü yandı

Antalya'da hareket halindeyken alev alan yolcu otobüsü yandı

Antalya'da hareket halindeyken alev alan yolcu otobüsü yandı

Antalya'da hareket halindeyken alev alan yolcu otobüsü yandı

Antalya'da hareket halindeyken alev alan yolcu otobüsü yandı

Antalya'da hareket halindeyken alev alan yolcu otobüsü yandı

Antalya'da hareket halindeyken alev alan yolcu otobüsü yandı

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Anahtar Kelimeler:
antalya tamir

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