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Antalya'da helikopter kazasında şehit olan polisler anıldı

19.07.2022 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da helikopter kazasında şehit olan polisler anıldı

Antalya'da, helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 5 polis törenle anıldı.

Şehit polisler için Muratpaşa ilçesindeki Helikopter Şehitleri Anıtı'nda tören düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, şehitler için dua edildi.

Tören, Antalya İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ve beraberindeki teşkilat mensuplarının anıta karanfil bırakmasıyla sona erdi.

- Olay

19 Temmuz 2006'da, devriye görevini ifa eden helikopterin eski Antalya Stadyumu yakınlarına düşmesi sonucu Emniyet Amiri Pilot Hakan Kaya, Başkomiser Pilot Kudret Çalık, Emniyet Amiri Ramazan Can, Komiser Adem Vurucu ve polis memuru Osman Karadağ şehit olmuştu.

Antalya'da helikopter kazasında şehit olan polisler anıldı

Antalya'da helikopter kazasında şehit olan polisler anıldı

Antalya'da helikopter kazasında şehit olan polisler anıldı

Antalya'da helikopter kazasında şehit olan polisler anıldı

Antalya'da helikopter kazasında şehit olan polisler anıldı

Antalya'da helikopter kazasında şehit olan polisler anıldı

Antalya'da helikopter kazasında şehit olan polisler anıldı

Antalya'da helikopter kazasında şehit olan polisler anıldı

Antalya'da helikopter kazasında şehit olan polisler anıldı

Antalya'da helikopter kazasında şehit olan polisler anıldı

Antalya'da helikopter kazasında şehit olan polisler anıldı

Antalya'da helikopter kazasında şehit olan polisler anıldı

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antalya anma tören

Antalya Namaz Vakitleri 19 Temmuz Salı

İmsak
04:06
Sabah
05:45
Öğle
13:09
İkindi
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Akşam
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Yatsı
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