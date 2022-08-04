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Antalya'da iki otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi

04.08.2022 16:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir otelde staj yapan Dilan Çelik'in (19) yolun diğer tarafındaki lojmanına gitmeye çalıştığı öğrenildi

Serik'te, yolun karşısına geçmek isteyen yaya, iki otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Belek Mahallesi Turizm Caddesi'nde, caddeden karşıya geçmek isteyen Dilan Çelik'e (19), U.G'nin kullandığı 07 AVN 198 plakalı otomobil çarptı. Savrulan genç kıza, havadayken karşı yönden gelen M.G.U. yönetimindeki 07 GK 651 plakalı otomobil de çarptı.

Sağlık ekibinin yaşamını yitirdiğini tespit ettiği Çelik'in cenazesi incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

U.G. ve M.G.U. ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Dilan Çelik'in bir otelde staj yaptığı, yolun diğer tarafındaki lojmanına gitmeye çalışırken kazanın meydana geldiği öğrenildi.

Antalya'da iki otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi

- Bir otelde staj yapan Dilan Çelik'in (19) yolun diğer tarafındaki lojmanına gitmeye çalıştığı öğrenildi

Antalya'da iki otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi

Antalya'da iki otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi

Antalya'da iki otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi

Antalya'da iki otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi

Antalya'da iki otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi

Antalya'da iki otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi

Antalya'da iki otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi

Antalya'da iki otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi

Antalya'da iki otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi

Antalya'da iki otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Serik genç kız

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