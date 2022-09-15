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Antalya'da iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu

15.09.2022 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İş yerini yaktığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Fener Mahallesi Tekelioğlu Caddesi'ndeki Nisan Ç'ye ait iş yerinde yangın çıktığını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezine durumu bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.

Kullanılmaz hale gelen iş yerinde, itfaiye ekipleri bir kutu yanıcı madde tespit etti.

İş yerini yaktığı öne sürülen Nisan Ç'nin eşi B.C.Ç, ekiplerin çalışmasıyla Lara bölgesinde gözaltına alındı.

Öte yandan iş yeri sahibi eşinden şiddet gördüğünü iddia etti.

Antalya'da iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu

- İş yerini yaktığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı

Antalya'da iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu

Antalya'da iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu

Antalya'da iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu

Antalya'da iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu

Antalya'da iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu

Antalya'da iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu

Antalya'da iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu

Antalya'da iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu

Antalya'da iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu

Antalya'da iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu

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antalya Gözaltı İtfaiye hasar

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