YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya'da itfaiye ekibinin seferber olduğu kedi, 4. kattan atladı

Antalya'da itfaiye ekibinin seferber olduğu kedi, 4. kattan atladı

14.08.2022 22:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da itfaiye ekibinin seferber olduğu kedi, 4. kattan atladı

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir evin 4. katında mahsur kalan kedi itfaiye ekibince kurtarılırken atladı.

Yeni Mahalle 2452 Sokak'ta bir evin 4. katındaki panjura düşen kedi mahsur kaldı.

Kedinin bulunduğu bölgeye ulaşamayan çevredekiler itfaiyeden yardım istedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi, merdiven yardımıyla ulaşarak kediyi kurtarmaya çalıştı. Bu sırada itfaiye erinin elinden kaçan kedi, 4. kattan atladı.

Kedi bölgeden kaçarak uzaklaştı.

Antalya'da itfaiye ekibinin seferber olduğu kedi, 4. kattan atladı

Antalya'da itfaiye ekibinin seferber olduğu kedi, 4. kattan atladı

Antalya'da itfaiye ekibinin seferber olduğu kedi, 4. kattan atladı

Antalya'da itfaiye ekibinin seferber olduğu kedi, 4. kattan atladı

Antalya'da itfaiye ekibinin seferber olduğu kedi, 4. kattan atladı

Antalya'da itfaiye ekibinin seferber olduğu kedi, 4. kattan atladı

Antalya'da itfaiye ekibinin seferber olduğu kedi, 4. kattan atladı

Antalya'da itfaiye ekibinin seferber olduğu kedi, 4. kattan atladı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
antalya kedi İtfaiye

Antalya Namaz Vakitleri 14 Ağustos Pazar

İmsak
04:37
Sabah
06:06
Öğle
13:07
İkindi
16:52
Akşam
19:58
Yatsı
21:21
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Farkında olmadan kör kalabilirsiniz! Eksikliği büyük sıkıntı

Farkında olmadan kör kalabilirsiniz! Eksikliği büyük sıkıntı

Dünya genelinde akım hızla yayılıyor! “Korkunç bir fikir”

Dünya genelinde akım hızla yayılıyor! “Korkunç bir fikir”

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Pozları olay oldu! "Pembe etekliyi kocası sandım"

Pozları olay oldu! "Pembe etekliyi kocası sandım"

Trende çabuk uyum sağladı! Şeffaf bikini üstüyle...

Trende çabuk uyum sağladı! Şeffaf bikini üstüyle...

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.