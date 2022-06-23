Arama çalışması başlatan ve Ahmet A'nın son görüldüğü Büyükhasbahçe Mahallesi'nde çalışmalarını yoğunlaştıran polis, bölgede toprağa gömülmüş ceset tespit etti. Yapılan incelemede cesedin Ahmet A'ya ait olduğu belirlendi.

Alınan bilgiye göre, 5 Haziran'da evinden ayrıldıktan sonra kendisine ulaşılamayan emlakçı Ahmet A. (34) için ailesi, İlçe Emniyet Müdürlüğüne kayıp ihbarında bulundu.

Antalya'da kayıp emlakçının cesedi ormanda gömülü bulundu

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